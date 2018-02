GIFTER SEG: Lasse Jensen fikk ja fra irske Martina, og de to er allerede i gang med bryllupsforberedelsene. Foto: Privat

«Lazz» fra «Staysman & Lazz»: Fridde og fikk ja på Valentinsdagen

Publisert: 15.02.18 16:29

Lasse Jensen, også kjent som «Lazz» i «Staysman & Lazz», har forlovet seg. Nå blir det sannsynligvis bryllup senere i år.

Lørdag kveld sto Stian «Staysman» Thorbjørnsen og makkeren Lasse Jensen i «Staysman & Lazz» på scenen i et fullsatt Rockefeller i Oslo. Blant publikummerne var også Lasses irske kjæreste, Martina Mahon. Lite visste Martina om hva som skulle skje bare fire dager senere.

For på selveste Valentinsdagen gikk nemlig musikeren ned på kne og fridde til sin kjære. Det bekrefter Lasse til VG.

Og fridde, det gjorde han i Gamlebyen i hjembyen Fredrikstad. Lasse fikk ja, og nå går det mot et snarlig bryllup for paret.

– Vi vet ikke helt når bryllupet finner sted, men det kan se ut som at vi gifter oss allerede i år, sier han til VG.

De to møttes under en ferie på Gran Canaria i fjor, og fant raskt tonen.

– Hun er en super match fra Wexford i Irland! Og det føles utrolig riktig å få henne inn i mitt liv, forteller den glade og nyforlovede 36-åringen.

Dermed blir det altså bryllup for den andre delen av «Staysman & Lazz». For litt over to år siden giftet nemlig også Stian «Staysman» seg med sin Tina i Glemmen kirke i Fredrikstad.