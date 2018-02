PREMIERE I KVELD: Antigone (Sara Khorami) forteller Kreon at det er hun som har jordfesta liket til broren hennes. Foto: Erika Hebbert / Det Norske Teatret

Teateranmeldelse «Antigone»: Kongens fall

Publisert: 24.02.18 21:34

2018-02-24

Det Norske Teatret prøver bokstavelig talt å dunke nytt liv inn i Sofokles

tragedie. Men rytmen setter seg aldri hundre prosent i denne oppsetningen.

4

«Antigone». Det norske teatret.

Av Sofokles. Oversatt av Halldis Moren Vesaas

Regi: Johannes Holmen Dahl

Med: Sara Khorami, Jon Bleiklie Devik, Renate Reinsve, Kyrre Hellum, Nina

Woxholtt, Gjertrud Jynge og Christian Ruud Kallum.

Det starter ellers lovende nok. Teatrets hovedscene er ribbet for så å si all

staffasje, mørke og tåke preger åpningen der Gertrud Jynge som et enkvinnes

gresk kor tilfører den skjebnetunge prologen dramatisk kraft. Regissør Johannes

Holmen Dahl har valgt å la Elisabeth Nessets trommebatteri ha en permanent og

lydlig dominerende plass i bakgrunnen. Slik er det en annen takt enn det

opprinnelige versemålet som driver forestillingen fremover, noe som kler

Halldis Moren Vesaas’ prosaorienterte gjendiktning godt.

Men vellykkede regigrep kan ikke alene tilføre en 2500 år gammel tekst,

blytung av eksistensielt idéinnhold, nåtidig relevans. Vi er avhengig av å tro på

dynamikken som utfoldes på scenen. Grunnmotivet er om menneskets lov står

over gudenes, om Antigones valg om å begrave sin fordømte bror Polyneikes –

til tross for kong Kreons forbud – er det moralsk riktige. Selv om det koster

henne selv livet. Dessuten skal vi tro på kongens anger og fall, når han erkjenner

sin egen hybris overfor gudenes lov.



Men forestillingens svake punkt er nettopp kongen, spilt av Jon Bleiklie Devik.

Han fremstår mer som en frustrert ungdomsskolelærer enn som en

fryktinngydende regent når han skal hevde sin egen autoritet. Han har sikkert

fått beskjed om å dempe uttrykket sitt, men en kong Kreon skal ikke mumle –

han skal snakke med fynd og klem slik at vi tror på ham. På samme måte som vi

skal tro på konfrontasjonen mellom ham og Antigone, to selvrettferdige

prinsippryttere som kolliderer foran mennesker og guder. Dem smellen hører vi

aldri, trommesoloer til tross.

Men det er fine øyeblikk, som i oppgjøret mellom kong Kreon og hans stesønn

Haimon, spilt av Christian Ruud Kallum, som også er Antigones forlovede. Sara

Khorami bærer tittelrollen med en nervøs tilstedeværelse som man husker, og

Nina Woxholtt gjør med tilbakeholden intensitet maksimalt ut av sin lille rolle

som Eurydike. Men denne oppsetningens største beholdning er likevel Gjertrud

Jynge. I dobbeltrollen som koret og som spåmannen Teiresias er hun den som

best når det nivået vi må kunne forvente fra Det Norske Teatrets hovedscene.