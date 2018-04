UDØDELIG: Vebjørn Sand er imponert over alt Terje Brofos fikk til, til tross for hans mørke tid med blant annet alkohol- og rusmisbruk. Her 75 år gammel på jubileumsutstillingen på Soli Brug Galleri i Østfold. Foto: Frode Hansen, VG

Vebjørn Sand om Pushwagner: - Han var jo nærmest udødelig

Publisert: 24.04.18 22:43 Oppdatert: 24.04.18 23:17

Samtidskunstner Vebjørn Sand beskriver Pushwagner som en popstjerne, men husker likevel lite fra sitt eget møte med den avdøde kunstneren.

Natt til tirsdag døde Terje Brofos , bedre kjent som Hariton Pushwagner .

– Det er jo alltid overraskende når noen dør, men når jeg tenker på den lille kroppen der og alt den har vært igjennom. Han var jo nærmest udødelig, sier Vebjørn Sand på telefon til VG.

Kunstneren beveget mange med sine fargerike malerier, noe Sand også kan bekrefte.

– Det var nesten som om kunsten kom fra et annet sted. Det at den lille kroppen klarte å produsere så mange kraftfulle og fargerike bilder, er jo helt fantastisk. Produksjonsevnen, oppfinnsomheten og kraften hans er det jeg husker best når jeg tenker på han.

Den eksentriske kunstneren Bjarne Melgaard, er også preget av nyheten om Brofos sin død.

– Det er utrolig trist. Han var en unik person og flott billedkunstner. Han kunst har gledet mange og det vil den fortsette med også etter hans død, skriver han på en mail til VG.

Få likheter

Sand og Brofos er er begge samtidskunstnere, men der stopper også likheten, mener Sand.

– Når det kommer til kunsten, så snakker vi jo et helt annet språk og med et annet uttrykk.

Sand husker bare å ha truffet Brofos èn gang. Det var da han studerte på kunsthøyskolen på 80-tallet, og lenge før Brofos slo igjennom som kunstner.

– Jeg husker dessverre ikke så mange detaljer, men jeg husker om ikke annet at det var et svært hyggelig møte, sier han.

Unorsk

Mest imponert er Sand over det han beskriver som Brofos sin svært personlige og eiendommelige språk.

– Det er få kunstnere som klarer å snakke et språk flytende, men det klarte han. Man kan se et kvadratcentimeter av et maleri som Pushwagner har laget, og umiddelbart identifisere det med han. Han fant sin «kunstneråre» som han bare øste og øste. Den ble jo aldri tom!

Sand beskriver kunsten til Brofos som unorsk og mener det ville vært mer normalt å finne kunsten hans på et galleri i New York enn i Oslo.

– Den handler jo om mer internasjonale strømninger. Ensomheten og det utvaskede individet i den teknologiske masseproduserte verden - det uttrykket og denne følelsen kommuniserte han som ingen annen, sier Sand.

Visste ikke at han var død

En annen samtidskunstner, som selv beskriver seg som en stor fan av Pushwagner, er Sverre Koren Bjertnes, men nyheten om hans død kom brått på da VG ringte han.

– At han er død, det har jeg ikke fått med meg.

Hva tenker du nå som du har hørt nyheten?

– Nei, det er trist. Han var en folkekjær kunster. En kunstner som var populær hos mange og som klarte å få flere til å bli interessert i kunst – og det er det ikke mange som har greid. Det var iallfall godt at han fikk oppleve den formidabel suksessen som han hadde den siste tiden han levde, sier han.

Bjertnes forteller at de var bekjente og at de møttes en del ganger. Han beskriver den avdøde kunstneren som en svært interessant mann.

– Han var typeaktig og tilstedeværende. Han var det man kan kalle hyperproduktiv og satt gjerne og tegnet mens han pratet. Det skjedde også under en utstilling jeg hadde for en 10 års tid tilbake. I løpet av tiden han var på utstillingen, hadde han rukket å tegne på alle sidene i bildekatalogen min. Siste gang jeg møtte han, må ha vært for en 2-3 år siden, sier han.

Har du noe favorittverk?

– Det må være disse 90-tallsverkene hans. Den akapalyptiske nesten krigsaktige serien. Det er noen fantastiske verk!

Bjernes forteller at han selv har vært inspirert av kunsten til Brofos.

– Dog ikke sånn direkte, men jeg beundret den sporbare figurative og tidsgyldige uttrykket i kunsten han laget. Jeg har også veldig sansens for kunstnere som klarer å treffe en bred målgruppe. Alle vet hvem Pushwagner var og det i seg selv er en stor presentasjon.

