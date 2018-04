FOLKEFEST: Svenskene hyllet Avicii med allsang og dans på Sergels torg i hovedstaden. Foto: TT

Hundrevis samlet seg for å minnes Avicii

Publisert: 21.04.18 23:06

STOCKHOLM (VG) Fredag 20. april 2018 var dagen Tim Bergling brått døde. Lørdag går ganske inn i historien som dagen han gjenoppsto på Sergels torg.

Under et døgn etter at nyheten om Aviciis bortgang sjokkerte en hel verden, samlet hundrevis seg på Sergels torg i Stockholm for å minnes Djen, artisten og musikkprodusenten.

Det startet med et initiativ fra Jean Moreno (23) og Arman Cinkitas (20) som ønsket å hylle sitt store musikalske forbilde. Budskapet var snart spredt til hele hovedstaden, og klokken 16.00 var Sergels torg fylt opp av flere generasjoner fans.

– I dag samles vi her for å hedre Tim Bergling. Avicii. Et ikon, et idol og et musikalsk geni, åpnet Moreno markeringen.

Folkefest

Solen sto høyt på himmelen da «Summer in Stockholm» fylte alle kriker og kroker på torget. Noen hadde tårer nedover kinnene, andre omfavnet hverandre. Da klokken nærmet seg fem, ristet det i bakken av rytmene fra høyttalerne og de mange føttene som slo i bakken.

Det som begynte som en sørgestund endte opp som en folkefest.

– Det er veldig fint at så mange har kommet hit. Vi hadde ikke forventet så mange. Vi har et publikum som er her sammen for å sørge over Tim Bergling. Han betydde så mye for svensk musikk, sier Moreno til VG.

Hyllet verden over

Det var ikke bare for svensk musikk Avicii betydde mye. Fra hele verden har det kommet hyllester til DJ-en som bare ble 28 år gammel. Madonna, Calvin Harris og Flo Rida for å nevne noe.

Hjemme i Norge var Kygo blant dem som uttrykte sin sorg over tapet av sitt store forbilde.

Også Aviciis nære venner har tatt til sosiale medier for å minnes kameraten. Lucas Krüger la ut et bilde av musikeren sammen med sin datter Edda, og skrev at savnet var stort.

Han forteller til Aftonbladet at han sist så barndomsvennen i februar, hjemme i Stockholm.

– Tim var en av mine nærmeste venner, og vi delte mye de siste årene. Ikke minst musikken da vi har skrevet sammen og inspirert hverandre, sier han til den svenske avisen.

– Nå har verden mistet en nysgjerrig og varm sjel.

Ord som går igjen om Avicii er «ydmyk», «hardtarbeidende» og «jordnær».

Stockholm stilnet

Få timer etter at nyheten var kjent, samlet DJ-samfunnet seg i Stockholm om sin egen hyllest til Avicii. En rekke nattklubber over hele hovedstaden slo av musikken og bad om stillhet i ett minutt gjennom natten. Initiativtager og DJ Kim Bauger fortalte til VG at han ville ha hele Stockholm til å slutte å danse for å mimre Bergling.

– Man kjenner at dette kommer til å leve for alltid, sa han etter at det populære utestedet Berns hadde markert dødsfallet.

Politiet vet hva som skjedde

Tim Bergling ble funnet død fredag i det arabiske landet Oman. Han har de siste årene vært sterkt preget av intensive turneer, og valgte i 2016 å avslutte turnélivet. Han har også vært plaget av fysiske smerter, og gikk gjennom en operasjon for å fjerne galleblæren. Livet så ut til å peke oppover for artisten, og derfor ble det et ekstra stort sjokk at han døde 28 år gammel.

Politiet i Oman fortalte lørdag av de vet hva dødsårsaken er , men at de ikke ønsker å gå ut med opplysningene til mediene. De mistenker ikke at noe kriminelt har funnet sted.

Det var Berglings pressekontakt, Ebba Lindqvist, som delte nyheten om den svenske DJ-ens bortgang fredag.

– Det er med stor sorg vi må meddele at Tim Bergling er død. Han befant seg i Muscat i Oman, og ble funnet død fredag ettermiddag lokal tid. Familien er informert, og vi ber om å vise hensyn og la dem være i fred i denne vanskelige tiden. Ingen flere uttalelser kommer til å bli gjort.

