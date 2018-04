TRIST: Julie Grindbakken i «Paradise Hotel» har mottatt både hetsende meldinger og drapstrusler etter at hun sto bak Isabel Raads exit fra hotellet. Foto: Rune Bendiksen

«Paradise»-Julie etter Raads exit: - Jeg har fått drapstrusler

Publisert: 16.04.18 18:26

«En storm av hat», har møtt Julie Grindbakken etter at hun var en av dem som fikk Isabel Raad stemt ut fra Paradise hotel.

Etter knapt en måned på «Paradise hotel» har Julie Grindbakken opplevd baksiden av «kjendismedaljen». Etter forrige ukes parseremoni i «Paradise Hotel», da bloggeren Isabel Raad måtte forlate hotellet, har nemlig hatmeldingene strømmet inn til den 21 år gamle Bergensjenta.

Fortjener å dø

– De skriver at de skal slå meg og knivstikke meg hvis de ser meg. De sier at jeg fortjener å dø, de lurer på hvordan jeg klarer å leve med meg selv etter å ha stemt ut Isabel. Det er veldig stygt, forteller Grindbakken til VG.

Hun sier at noen til og med har skrevet at Julie fortjente å miste faren sin, som døde seks måneder før hun sjekket inn på «Paradise Hotel».

– Det er stygge personangrep, og det er klart jeg blir lei meg. Det er så mye hat.

– Stemmer ikke

Grindaker beskylder Isabel Raad for å oppfordre følgerne sine til å plage henne.

– Det stemmer så absolutt ikke. Det jeg derimot har gjort, er å be følgerne mine om å ikke kommentere på hennes bilder, og holde seg saklige. Senest på bloggen i går. Så det stemmer ikke, nei. Det at hun får så mye hat, er nok på grunn av måten hun lo av meg på utsjekken og hvordan hun snudde seg til de andre deltakerne og ga bitchy blikk og lo enda litt mer. Det er ikke så rart at folk reagerer på det, men det at hun får stygge kommentarer, har så klart ikke jeg noe som helst med å gjøre, sier Raad.

– Kan ikke bestemme over andre

Flere av dem som har skrevet kommentarer på Grindbakkens Instagram, er fans av Raad.

– Jeg synes ikke noe om det da jeg selv har opplevd å få mye hat, men igjen - det eneste jeg kan gjøre er å si ifra om at jeg ikke ønsker at mine følgere skal legge igjen usaklige kommentarer. Jeg kan ikke bestemme over andre mennesker.

Ifølge Grindaker er fremstillingen Raad har gitt av deres forhold feil. Hun sier at selv om hun likte Raad godt, var de aldri bestevenner, slik bloggeren har beskrevet forholdet.

– Jeg likte Isabel kjempegodt, alle gjorde det, men hun var maktsyk og manipulerte mange der inne. Det så jeg. Hun styrte mye, og var en stor konkurrent. Derfor ville jeg ha henne ut. Jeg får heller ikke bestevenninner etter 12 dager.

Grindbakken har foreløpig ikke anmeldt drapstruslene, hun har heller ikke vært i kontakt med Raad etter at «Paradise Hotel»- episoden ble sendt.

– Jeg har fått veldig mye støtte av venner og andre rundt meg.