SPENNENDE TIDER: Juliane Nygård er nesten fem måneder på vei med sitt første barn. Nå har hun og ektemannen Ulrik også kjøpt seg en fasjonabel bolig på Vollen i Asker. Foto: Solstad, Fredrik

Pilotfrue og mannen kjøpte hus til 22 mill.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 13.02.18 11:01

RAMPELYS 2018-02-13T10:01:53Z

Ulrik og Juliane Nygård fant drømmeboligen i Asker.

Like før jul kunne «Pilotfrue» Juliane Nygård og ektemannen Ulrik avsløre at de - etter fire prøverørsforsøk og tre spontanaborter - endelig venter sitt første barn. Termin er i juni. Men dette er langt fra det eneste paret har å glede seg over om dagen.

Etter hva VG kjenner til har de to nemlig også nylig kjøpt seg en enebolig på 330 kvadratmeter i Vollen i Asker . Prisantydning: 21,9 millioner kroner.

Ifølge FINN-annonsen har Juliane og Ulrik mye å glede seg til.

«Her nyter du både den fantastiske utsikten, samt solforhold fra tidlig morgen til sent på kveld. Med sine 135 kvadratmeter med terrasser, store vindusflater og arkitektoniske løsninger er huset tilpasset eiendommen på en svært gjennomtenkt måte» , står det skrevet i annonsen.

Eneboligen går over tre plan, og inneholder kjøkken, fem soverom, tre stuer, to bad, to toaletter, samt vaskerom - i tillegg til en dobbelgarasje med direkte tilgang til boligen.

VG har vært i kontakt med «Pilotfrue», som ikke ønsker å kommentere huskjøpet. Men på sin egen blogg legger hun ikke skjul på at hun gleder seg til et nytt kapittel i livet.

- Planen var å finne en tomt og bygge et hus i Oslo eller Akershus. Men etter x antall visninger, utfordringer med regler i forhold til huset vi ville bygge og flere tapte budrunder, fant vi drømmehuset i Asker, skriver hun.

Og:

– Huset ligger i et idyllisk og barnevennlig område med nærhet til sjøen som Ulrik, Severin, hundene og jeg kommer til å elske. Tenk at 2018 ble vårt år! Jeg føler meg som verdens heldigste jente i verdens heldigste familie «to be».

Juliane og Ulrik skal etter planen flytte inn i sitt nye hus i slutten av mars. Deres nåværende bolig på Vinderen i Oslo, legges ut for salg like før vinterferien.