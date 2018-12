PANGSTART: Den nye «Senkveld» med Stian Blipp (28) og Helene Olafsen (28) fikk en pangstart på premieren med 582.000 seere. Foto: Odin Jæger / VG

Stian Blipp om livet som nybakt pappa: – Det er jeg som har fått hormonene

«Senkveld»-programlederen snakker ut om fødselen og «pappagløden».

Tidligere i år skrev VG at Stian Blipp (28) og Helene Olafsen (28) skulle ta over «Senkveld» etter duoen Thomas Numme (48) og Harald Rønneberg (45) takket for seg. Nye «Senkveld» fikk en pangstart på premieren i september med 582.000 seere. Fredag er det klart for sesongavslutning.

Blipp og Olafsen forteller til VG at de begge har fryktet for at den nye «Senkveld» skulle bli en flopp.

– Selvfølgelig var vi redde for at det skulle bli dårlig, for det var jo det alle spådde. Ikke mange hadde troen på oss. Vi var forberedt på stup, og at vi måtte bygge oss sakte opp igjen, sier Olafsen.

Blipp sier seg enig.

– Vi forventet at det skulle ta tid før seerne ble vant til oss. Vi var villige til å gå inn i sesongen og si at dette bare var kanonføde. Derfor var det helt fantastisk at vi ble tatt så godt imot, og kunne utfordre oss selv med en gang. Det hadde vi aldri trodd, forteller han.

Fått en «pappaglød»

Blipp og Jamina Iversen (30), som giftet seg i mai, ble foreldre til en liten jente i november. Iversen har allerede snakket ut om fødselen, som var fire dager på overtid, i sin podkast. Blipp hyller kona, og beskriver fødselen som en av de mest fantastiske øyeblikkene i livet sitt.

– Jeg måtte bare sitte på sidelinjen og heie på Jamina. Hun var helt rå! Jeg ble forelsket i henne på nytt og på nytt, forteller han.

Blipp mener datteren ligner veldig på sin mor.

– Men jeg har hørt at hun har mine tær. Det er ikke noe positivt. Det er litt sånn «Hobbiten»-tær, som egentlig er laget for å gripe rundt grener, sier han.

Livet i rollen som nybakt pappa har skapt en spesiell «pappaglød» over Blipp, mener kollegaen.

– Du ser det ikke over all sminken han har på nå, men Stian går ofte rundt med litt rødere kinn og blanke øyne. Han er alltid på grensen til å gråte. Han har fått en pappaglød, sier Olafsen.

Bergenseren forteller at livet som nybakt pappa ikke har gjort ham så sliten som han skulle trodd, men at han ofte går rundt med tårer i øynene.

– Det er definitivt jeg som har fått hormonene av meg og Jamina, sier han.

Blipp er allerede klar over hvilken rolle han kommer til å ha som pappa overfor datteren.

– Det kommer til å bli en utfordring for alle med baller som kommer nær henne. Fra hun blir fem år gammel, skal jeg gå rundt med singlet og balltre over skulderen, sier Blipp og ler.

– Hyggelig å være veldig forelsket

Helene Olafsen og Jørgen Nilsen (28) gikk helt til topps i fjorårets «Skal vi danse», men hadde kjærester på hver sin kant den gang. Både Nilsen og Olafsen ble single i etterkant, men kunne i september bekrefte at de hadde blitt kjærester .

– Det er hyggelig å være veldig forelsket. Vi har det veldig fint sammen, forteller Olafsen om forholdet.

Nilsen var dansepartneren til Amalie Snøløs under årets sesong av «Skal vi danse», men duoen hadde ikke kontroll på seernes stemmer og måtte forlate konkurransen. Paret har hatt det travelt på hver sin kant denne høsten, men har imidlertid klart å finne tid til hverandre.

– Jeg syns Jørgen er kjempeflink! Han har klart å kombinere studier med dansingen. Jeg har lurt meg med på noen treninger, mens han alltid stiller opp på alle sendinger. Det er jo veldig fint, sier hun.

Blipp har lagt merke til at Olafsen er forelsket.

– Det kan jeg skrive under på! Du kan se det på Helene når hun kommer inn på kontoret og ikke helt vet hvor hun skal gjøre av seg – samtidig som hun smiler litt. I begynnelsen måtte jeg spørre, men etter hvert skjønte jeg automatisk når hun hadde vært med Jørgen, sier han.

