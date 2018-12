BLE SKILT: Carola og Runar Sögaard gikk hver sin vei i 2000, etter å ha levd sammen i ti år. Foto: JONAS LEMBERG

Carola Häggkvist om bruddet med Runar Sögaard: – Jeg ville rense opp og forlate ting

Den svenske artisten så seg nødt til å legge om livet sitt fullstendig etter bruddet med sin norske eksmann.

Den svenske artisten Carola Häggkvist (52) og norske Runar Søgaard (51) gikk hver sin vei i 2000, etter å ha vært sammen i ti år. Til Aftonbladet snakker Carola nå ut om sin store forandring og veien tilbake etter den vanskelige skilsmissen.

– Etter Runars og min separasjon bestemte jeg meg for å legge en ny grunnmur for meg selv og min fremtid, sier hun til avisen.

Så sent som i fjor skal 52-åringen og eksmannen Runar Søgaard, som til våren blir å se i norske «Farmen kjendis» , kommet på talefot igjen – for sønnens Amadeus (20) sin skyld.

Søgaard snakket for første gang om skilsmissen i 2009.

– Skilsmisse var et ord som ikke fantes i min verden. Men så skjedde det ting som gjorde at jeg ikke hadde noe valg, sa han den gang i TV-programmet «Berg flytter inn».

Ifølge ham selv ville han ikke skille seg, det skal nemlig ha vært Carolas beslutning. I starten var tanken at de skulle ha en pause i forholdet, men plutselig dukket Carola opp i direktesendt «Melodifestivalen» med teksten «ledig» på skjorten.

– Jeg hadde en splittet følelse. På den ene siden ville jeg ikke skille meg, og på den andre siden kjente jeg at det var kjørt. Hun var veldig tydelig. Det tok liksom bare noen uker før hun var «ledig», sa han i programmet.

Da Carola var med i TV4-programmet «Så mycket bedre» i 2014 ville hun ikke engang omtale sin eksmann ved navn.

– Det føles bedre å si «min sønns pappa». Det gjør det, forklarte hun da.

– Vi snakker ikke så mye sammen. Amadeus har blitt såpass stor, og det føles godt å kunne ta ting direkte med sønnen vår. Han har så bra selvfølelse og trygghet i sitt liv at han klarer å stå opp for seg selv. Både overfor meg og pappaen.

Nå forteller «Främling»-artisten om hvordan hun etter separasjonen med Runar Søgaard har valgt å leve livet på en helt annen måte.

– Jeg ville rense opp og forlate ting. Og siden det har jeg jobbet på en helt ny måte, med mer åpne øyne, forteller hun til Aftonbladet.

I dag er hun kjæreste med musikeren Jimmy Källqvist. De har vært sammen i fire år, men har ingen planer om å flytte sammen.

– Når man velger å flytte sammen under samme tak vil jeg at vi skal ha kommet til et annet nivå. Da skal man være beredt på å forlove og gifte seg, og dit har vi ikke kommet ennå, medgir 52-åringen til den svenske avisen.

I november skrev VG at Søgaard (51) er i hardt vær , etter å ha blitt anmeldt for trusler mot en journalist i Sverige, og for ulovlig bruk av bilde av samme reporter.