MAMMA: Belcalis Marlenis Almánzar, bedre kjent som Cardi B, ble nylig mamma til en liten jente. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

Cardi B meldte seg til politiet

Den amerikanske rapperen meldte seg til politiet etter en voldsepisode på en strippeklubb i New York.

Publisert: 01.10.18 17:47

Det skjedde mandag morgen etter et angrep på bartendere i en strippeklubb i august, ifølge TMZ .

Kilder forteller til nettstedet at Cardi B (25) vil bli siktet for å ha arrangert et angrep på to bartender-søstre på Angels Strip Club i New York. Hendelsen skal ha skjedd i slutten av august.

Ifølge de navngitte bartender-søstrene, Jade og Baddie G, skal Cardi B hatt en strid med Jade over lengre tid. Striden kommer av artisten som mistenker Jade for å ha hatt samleie med rapperen Offset – kjæresten til Cardi B.

Offset, som er en del av hiphop-trioen Migos, opptrådte på samme strippeklubb der Cardi B kom ansikt til ansikt med bartender-søstrene. Cardi B skal ha bedt gjengen sin angripe bartenderne med flasker, stoler og en vannpipe, ifølge TMZ. Kvinnene ble skadet, men ønsket ikke medisinsk hjelp.

En kilde nær artisten forteller at angrepet var spontant – og kom av at noen kastet en drink, ifølge nettstedet.

Artisten vil bli siktet for uforsvarlig opptreden og brudd på offentlig ro og orden.

Cardi B møtte opp på politistasjonen i New York mandag morgen. Artisten hadde dekket til ansiktet med paraplyer da hun forlot bilen og gikk inn på politistasjonen – og ønsket ikke snakke til pressen.

Måtte avlyse

Tidligere i juli ble Cardi B historisk , som første kvinnelige rapper med to sanger på toppen av Billboard Hot 100.

I sommer skulle Cardi B egentlig spilt under Palmesus i Kristiansand og på Roskilde-festivalen i Danmark. I april kom nyheten om at hun var gravid, med termin i juli. Hun valgte derfor å avlyse konsertene.

Artisten ble nylig mamma til en liten jente – og måtte derfor avlyse turneen med Bruno Mars til høsten.

– Jeg blir ikke med Bruno på turné denne høsten. Jeg trodde seks uker etter å ha født datteren min ville være nok tid til å komme meg mentalt og fysisk, skrev Cardi B på Instagram.