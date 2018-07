VISER FREM MAMMAKROPPEN: Chrissy Teigen sier hun er veldig usikker på kroppen sin etter at hun fikk sitt andre barn, men er glad hun kan få andre til å føle seg bedre ved å vise hvordan «mammakroppen» hennes faktisk ser ut. Foto: Chris Pizzello / TT / NTB scanpix

Chrissy Teigen viser frem mammamagen og strekkmerker på Twitter

Publisert: 31.07.18 21:58

– Jeg er superusikker. Jeg er bare glad for at jeg kan få andre der ute til å føle seg bedre, skriver Teigen på sin egen Twitter-profil.

Chrissy Teigen (32) fødte sitt andre barn, Miles, i mai i år. Hun og ektemannen John Legend (39) har også datteren Luna (2) sammen.

Vil være ærlig

Chrissy, som er både aktiv og ærlig i sosiale medier, la denne uken ut et bilde av kroppen sin for å vise hvordan hun ser ut etter å ha født sitt andre barn. Hun innrømmer at hun ikke føler seg hverken selvsikker eller fornøyd med utseende sitt, men skriver at hun deler bildene for å få andre til å føle seg bedre.

På bildet ser du Chrissy sammen med ektemannen John. Hun er kun iført en bikinitruse, og dekker til brystene mens hun kysser mannen sin.

Hun har også lagt ut en video der hun viser frem strekkmerkene hun har fått etter graviditeten, med tittelen «mom bod alert!».

I videoen sier hun at strekkmerkene har kommet for å bli, og at hun bare må venne seg til sin nye kropp.

I kjølvannet av innleggene har hun fulgt opp med en rekke Twitter-meldinger.

– Jeg syns det er flott at folk har fantastiske kropper og er stolte av å vise dem frem (det gjør jeg virkelig!), men jeg vet hvor vanskelig det kan være å glemme hvordan gode, gammeldagse kropper (i mangel på et bedre ord) ser ut når alle ser så vilt bra ut.

– I tillegg vil jeg si at jeg ikke kan kalle dette å være trygg på min egen kropp, fordi jeg er ikke helt der enda. Jeg er fortsatt veldig usikker. Jeg er bare glad for at jeg kan få andre der ut til å føle seg bedre.

Gjennom hele graviditeten har Teigen vært fullstendig åpen om forandringene kroppen hennes har gjennomgått. Hun har blant annet lagt ut et bilde av seg selv iført netting-underbuksene man får på sykehuset etter fødsel, og av at hun ammer barnet sitt.

I følge BBC har fansen vært raske til å støtte henne og komme med tilbakemeldinger etter de siste innleggene Teigen har lagt ut.

– Takk for at du deler dette og er ærlig, det betyr veldig mye, skriver en av følgerne til modellen.

Norske kjendiser gjør det samme

Det er ikke bare Hollywood-kjendisene som legger ut bilder av kroppene sine etter fødsel. Flere kjente fjes i Norge har gjort det samme, som bloggeren Caroline Berg Eriksen. Eriksen la ut et bilde av sin flate og veltrente mage kun få dager etter begge fødslene sine.

Bloggeren Jørgine «Funkygine» Massala la denne uken også ut et bilde som ble tatt av henne og sønnen Milano kun timer etter at han kom til verden. På bildet har treningsbloggeren på seg bleie, og magen er fortsatt stor.

– Få timer etter fødselen. Med stor bleie, og en mage som ser ut som fortsatt er fem måneder på vei. Puppene mine er i ferd med å eksplodere, og det samme er hjertet mitt, skriver Massa i innlegget.