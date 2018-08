INNRØMMET: Asia Argento hadde, ifølge TMZ, sex med 17 år gamle Jimmy Bennett. Foto: FREDERICK M. BROWN / AFP

TMZ: Argento skal ha innrømmet sex med 17-åringen

Tirsdag benektet Asia Argento at hun hadde hatt sex med Jimmy Bennett (22) da han var 17 år. Men allerede mandag skal hun ha innrømmet hun at hadde hatt sex med Bennett i private tekstmeldinger hun sendte til en venn.

Nå har TMZ offentliggjort disse meldingene og den umiddelbare konsekvensen det har fått for Argento, er at hun trekker seg fra musikkfestivalen «Le Guess Who» i Nederland hvor hun skulle deltatt i helgen.

– Av hensyn til de sårbare og vanskelige beskyldningene som nå omgir Ms Argento, har hun valgt å trekke seg fra årets festival, heter det i en uttalelse fra «Le Guess Who», som Daily Mail har fått tilgang til.

Mandag meldte New York Times at Argento skal ha betalt amerikanske Jimmy Bennett (22), skuespiller og musiker, over tre millioner kroner for å få overgrepbeskyldninger ut av verden.

I en uttalelse dagen etter skrev Argento at hun «aldri har hatt en seksuell relasjon til Bennett», samtidig som hun på det sterkeste benektet innholdet i artikkelen i New York Times . Italienske Argento (42), var en av de første til å anklage Harvey Weinstein (66) for voldtekt,

Men TMZ publiserer både tekstmeldingene som Argento skal ha sendt en venn på mandag og hvor hun innrømmer å ha hatt sex med Bennettt, samt et bilde av de to hvor de ligger nakne i sengen sammen.

Daily Mail skriver nå at Jimmy Bennett i utgangspunktet krevde tre millioner dollar - eller 25 millioner kroner for ikke å avsløre at de to hadde hatt sex sammen på et tidspunkt hvor han var under den seksuelle lavalder i California.

Argento hevder at Bennettt krevde en så stor sum fordi hun på det tidspunktet var samboer med den kjente CNN-profilen Anthony Bourdain, som tidligere i år begikk selvmord, fordi Bennett antok at han hadde en stor formue.

– Men det hadde han slett ikke råd til betale, skriver Argento i sin uttalelse.

Dermed endte de opp med å betale Bennett 380.000 dollar - eller i underkant 3,2 millioner kroner for at han ikke skulle gå videre med saken.

I dokumentene som NY Times har fått innsyn i, skal James Michael Bennett, som han opprinnelig heter, ha forklart at han har fått store følelsesmessige problemer som følge av det angivelige overgrepet. Hendelsen skal også ha påvirket hans skuespillerkarrière i negativ retning, heter det.

De to ble kjent da Bennett var bare syv år og spilte rollen som hennes sønn i filmen «The Heart Is Deceitful Above All Things» i 2004.