KLAR FOR AVGANG: Det ble en langtur til fjellene på Sunnmøre denne helgen for «71 grader nord»-vinner Marthe Kristoffersen og kjæresten Espen Berg Johnsen. Foto: JØRN PETTERSEN/VG

Marthe vant «71 grader nord»: - Ikke lett å holde på hemmeligheten

Publisert: 13.05.18 21:25

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-13T19:25:37Z

LILLEHAMMER (VG) - I helgen feiret Norges tøffeste kjendis, Marthe Kristoffersen (28) seieren i «71 grader nord» med topptur på Sunnmøre sammen med kjæresten Espen Berg Johnsen (34).

– Det er bare han og mamma som har visst at jeg vant hele konkurransen, og det var ikke bare lett å holde på hemmeligheten i starten. Jeg ville jo gjerne dele den med andre. Men det ble lettere etterhvert som hverdagen meldte seg og turen kom mer i bakgrunnen, sier den tidligere skiløperen Marthe Kristoffersen til VG.

For det var allerede i slutten av september i fjor at hun kunne sprette champagneflasken på Nordkapp-platået etter at hun hadde slått den tidligere håndballspilleren Håvard Tvedten i en forrykende finale.

– Jeg synes vi holdt på i en evighet før det ble avgjort, fortsetter Marthe.

I begynnelsen av mai ifjor varslet hun om at hun ville legger opp som toppidrettsutøver. Etter to VM, ett OL og ni sesonger i verdenscupen, var det ventet at Marthe ville avslutte karrièren med OL i Pyeongchang. Men Marthe innså at konkurransen for å komme seg dit, ble for tøff.

Fakta Marthe Kristoffersen Født 11. august 1989 på Karlsøy i Troms. Da hunb var ni år gammel flyttet familien til Meråker i Trøndelag. Hun fikk sitt gjennombrudd i 2007 og har seks NM-gull. Hun la opp i 2017, men gjorde et comeback under NM i 2018, hvor hun gikk på Varden Meråkers lag som tok gull på 3 x 5 km stafett. Hun bor i dag på Lillehammer.

– Jeg vil ikke bare holde på for å holde på. Når jeg ikke har troen, ofrer jeg ikke mer tid på det, sa hun til VG den gangen.

I midten av juni ble det kjent at Marthe hadde fått jobb som trener i langrenn på Norges toppidrettsgymnas ( NTG ) på Lillehammer.

– Selv om jeg akkurat hadde fått ny jobb, passet det meg veldig godt å være med i en konkurranse som «71 grader nord» . Det var en fin overgang til den «vanlige» hverdagen, forteller Marthe.

Kjæresten og samboeren Espen jobber også ved NTG på Lillehammer der han er hovedtrener i friski. Men det var ikke her de traff hverandre. Det skjedde på Olympiatoppen i Oslo. De har vært et par siden 2014.

– Vi har vært på mange toppturer sammen. Vi er begge er over snittet interessert i snø, ski, fjell og å ha det gøy. Vips så var vi sammen, sa Marthe Kristoffersen til VG i 2014.

Det har ikke vært noe problem å jobbe på samme sted:

– Han kjører nedover bakkene med sine elever, mens jeg går oppover med mine, sier Marthe med et smil

Hun synes ikke det er en ulempe å ha bakgrunn som toppidrettsutøver i en TV-konkurranse som»71 grader nord».

– Jeg vet jo fra idretten at jeg alltid har litt mer å gi, jeg har stort konkurranseinstinkt og er veldig gira på å vinne. Uansett hva jeg er med på. Det kan like gjerne være kortspill som toppidrett: Jeg vil vinne. Dessuten hadde jeg nok en fordel av at jeg var godt trent da vi startet, selv om alle øvelsene ikke handlet om fysisk utholdenhet.

Hun har fått mye fin respons fra nærmiljø og mennesker hun ikke kjenner. Mange har heiet på henne og håpet at hun skulle bli den første kvinne som vinner «71 grader nord»-kjendis.

– Det at ingen andre kvinner hadde vunnet konkurransen før meg, visste jeg faktisk ikke før jeg vant. Men det er jo ikke akkurat slik at man kommer i historiebøkene av den grunn. Jeg vil jo heller bli husket som skiløper enn som den første jenta som vant. Det er tross alt bare en reality-konkurranse.

Men det betyr ikke på noen måte at hun ikke har mange gode minner fra «71 grader nord».

– Det var en fantastisk tur - og det morsomste jeg opplevde var nok overnattingen på toppen av Reka i Lofoten som ble vist i et av de siste programmene. Jeg glemmer aldri nordlyset den natten.

Jeg ble kjent med så mange fine mennesker blant deltakerne og i crewet. Vi var en gjeng som ble veldig godt spleiset, selv om vi var g forskjellige. Særlig ble jeg god venn med artisten Carina Dahl. Vi var ofte på lag og fant tonen. Vi kommer jo fra to helt forskjellige verdener.

Marthe forteller at hun har vært med på litt av en reise, der utfordringene har stått i kø.

– Det er en stor fordel å ikke være redd for høyder når man er med i «71 grader nord». Det var i grunnen ingenting jeg var redd for underveis. Nå skal det sies at jeg er lite redd av meg , og jeg hadde faktisk ønsket at det var noe jeg skulle frykte på turen. Rett og slett fordi jeg gjerne ville finne ut hva det kunne være. Men det var ingenting jeg ble redd for!

Denne artikkelen handler om Marthe Kristoffersen

71 grader nord