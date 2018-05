SISTE NYTT: Kjempepandaene er utrydningstruet, men de er ikke tatt ut i streik. Foto: Adrian Cale/NRK

NRK bytter ut Dagsrevyen med kjempepandaer

Publisert: 15.05.18 19:02 Oppdatert: 15.05.18 20:13

Slapp av, det var ikke NRK som hadde gått tilbake til sendinger i svart/hvitt. Men så lenge streiken blant journalistene i NRK pågår blir Dagsrevyen og andre nyhetssendinger erstattet med andre programmer. I kveld: Panda-dokumentar.

Fakta Dette krever NRK-journalistene 1. En ny avtale som forplikter NRK til å gi alle medarbeidere “riktig kompetanse”. 2. Likebehandling av tilkallingsvikarer og andre medarbeidere i NRK 3, At samlet lønnsøkning skal være over 2,8 prosent for å tette lønnsgapet til andre riksmedier.

I Dagsrevyens studio på Marienlyst i Oslo skulle programlederne Rima Iraki og Espen Aas ha ledet Norges største nyhetssending, Dagsrevyen, klokken 19 tirsdag kveld.

Men isteden sendte NRK den 46 minutter lange naturdokumentaren «En panda kommer til verden».

Pandarevyen

«Det er færre enn 2000 kjempepandaer igjen i naturen, og nå haster det å få antallet opp. Bli bedre kjent med pandapersonlighetene som bidrar til å berge arten», skriver NRK på sine nettsider .

– Jeg så at vi har satt opp et program om pandaer, ja. Sånn er det når det er streik. Da blir tilbudet vårt til seerne radikalt annerledes. Det er bare å beklage, sier mediedirektør Marius Lillelien i NRK til VG.

– Tror du seerne vil merke noen forskjell?

– Det er jeg ganske sikker på. Men jeg tror vi til tider vil ha et godt programtilbud. Alt av strømmetjenester på nett er tilgjengelig. Men selvsagt, det at hele nyhetstilbudet utgår og at all annen type liveproduksjon vil bli preget av det, er ikke til å komme fra, sier Lillelien.

Viktig sak

Programleder Rima Iraki var tirsdag på streikemøter og med i planleggingen av streiken videre. Hun sier hun og kollegene er foreberedt på at streiken kan bli langvarig..

– Hvordan er det å bli byttet ut med pandaer?

– Det føles selvsagt rart at Dagsrevyen ikke er på lufta som vanlig. Men vi kjemper for en viktig sak. Vi kjemper for at kompetansenivået hos våre journalister blir hevet, at lønnsgapet mellom oss og andre journalister skal senkes og at våre tilkallingsvikarer skal likebehandles med fast ansatte. NRK har råd til dette, det vet vi, sier Iraki, og legger til:

– Jeg tok et raskt søk på Twitter, og ser at vi er savnet. Det er hyggelig. Det er selvfølgelig synd at Dagsrevyen ikke kommer på lufta som vanlig. Men vi benytter oss av et lovlig virkemiddel når vi nå er ute i streik, og vi kommer til å kjempe så lenge vi må, sier Dagsrevyen-programlederen.

Redaktør må være programleder

Lillelien sier tirsdag kveld kan være den første av flere hvor NRK vil sende dokumentarer og annet, mens streiken pågår.

– Så lenge det er streik, så vil alle nyhets- og aktualitetsprogrammer på TV utgå. Det eneste vi prøver å få sendt er nyhetssendingene på samisk, Oddasat, som produseres av NRK Sapmi, sier Lillelien.

I tillegg til at NRK ikke vil ha noen nyhetssendinger på TV, er også nyhetene på radio og NRK-no kraftig svekket. På nettsidene har det ikke blitt publisert nyhetsoppdateringer etter at streiken trådte i kraft klokken 13 tirsdag ettermiddag.

På radio har ledelsen i NRK kun klart å avvikle tre nyhetssendinger, som ble sendt klokken 14, 15 og 16, varte i ett minutt og hvor konstituert nyhetsdirektør Marius Tetlie måtte stå for opplesingen av nyhetene fra nyhetsbyrået NTB.

– Vi har kun et minimumstilbud av nyheter på nett og radio. Det kan være at vi får publisert noen saker på NRK.no, men de vil være produsert av nyhetsbyråer, sier Lillelien.

