GIFTER SEG: Dennis Poppe Thorsen og Kristin Gjelsvik skal gifte seg for andre gang. Heller ikke denne gang står bryllupet i Norge. Foto: Jan Petter Lynau/ VG

Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe Thorsen gifter seg på Ibiza

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 31.05.18 05:59

RAMPELYS 2018-05-31T03:59:14Z

Først giftet «Paradise Hotel»-paret seg i Las Vegas. Så fridde Dennis igjen. – Jeg «fucket opp» hele frieriet, sier Kristin Gjelsvik, som nå har planene klare for den store dagen.

For nesten nøyaktig to år siden ble det kjent at «Paradise Hotel» og «Bloggerne»-profil Kristin Gjelsvik har forlovet seg med «Paradise»-kjæresten Dennis Poppe Thorsen. Forlovelsen fortalte hun om på sin egen blogg, og kom året etter at paret giftet seg på tull i Las Vegas i forbindelse med innspillingen av TV3-programmet «Det beste vorspielet».

Nå har Kristin og Dennis i hvert fall litt av planene klare for det kommende bryllupet. Og denne gangen skal det gjøres skikkelig.

– Vi har funnet ut hvor vi skal ha det. Vi gifter oss neste år, og det blir på Ibiza, avslører Gjelsvik til VG.

Ifølge kjæresten Dennis - eller skal vi si «ektemannen» - kommer bryllupet til å stå i september. Og skal vi tro Kristin, kommer paret til å slå på stortromma på den store dagen.

– Det blir mange gjester. Alle vennene våre og nesten alle vi kjenner. Vi skal ha tidenes morsomste fest. God stemning og lave skuldre, fargerikt og lekent. Det er sånn jeg ser for meg at det skal være. Folk skal kunne gå rundt barbeint og ikke tenke så mye på kleskode. Det blir ikke smoking for å si det sånn.

Men selv om de to allerede har giftet seg én gang - på tull, er den første ekteskapsinngåelsen mer seriøs enn hva de trodde da de gjennomførte det.

–Jeg trodde at det bare var tull, men det er jo gyldig som bare det, det. Men bare i USA. Med mindre man sender inn dokumentasjon eller lignende. Dennis prøvde seg på det, men jeg ga raskt beskjed om at det kunne han drite i. Jeg skal ha hvit kjole. Det var ikke sånn som det her jeg hadde lyst til å gifte meg.

Dét har Dennis etter hvert også slått seg til ro med.

– Jeg er med på bryllup på Ibiza, jeg! Kristin vil jo ha en stor fest, og det har jeg absolutt ikke noe imot. Akkurat der er vi ganske likesinnede, sier han lattermildt til VG.

Frieriet fant også sted i Las Vegas, og heller ikke det gikk helt som planlagt.

– Hehe. Plutselig satt han der da, på ett kne med denne boksen å hånda. Jeg ble helt satt ut, og kom til å slippe den fisen. Jeg løp av gårde, og satt på toalettet og holdt på å le meg ihjel. Det var så uventet, og samtidig hadde jeg jo fucket opp hele frieriet. Da jeg kom inn igjen sitter han fortsatt på kne. Men jeg sa jo ja, og så ble det kyss og klem etterpå.

– Så Dennis ble litt stresset for at du bare stakk av?

– Ja, men så endte det jo med at det ble et litt annerledes frieri. Det er et frieri vi husker godt begge to, forteller en bryllupsklar Kristin Gjelsvik til VG.

Kristin og Dennis møtte hverandre under innspillingen av «Paradise Hotel» i 2012.