DUETT I COMEBACK: Sigvart Dagsland sang duett med Bjørn Eidsvåg i Operaen i går. Foto: Helge Mikalsen

Sigvart Dagsland gjorde comeback etter ulykken

Publisert: 09.06.18 22:26 Oppdatert: 09.06.18 23:40

RAMPELYS 2018-06-09T20:26:05Z

Sigvart Dagsland gjorde lørdag et følelsesladet comeback på scenen etter den dramatiske bilulykken i januar, både i Stavanger og i Oslo.

Foran en fullsatt sal kom han lørdag kveld helt overraskende på scenen mot slutten av Bjørn Eidsvågs konsert i Operaen.

Eidsvåg gikk av scenen, lot som om han var ferdig. Så sier han:

– Neste høst skal jeg på turne. Lenge visste jeg ikke om han kunne være med. Men Sigvart er her.

Publikum var litt overrasket for hva som hadde skjedd. Alle trodde konserten var over. Eidsvåg virket nesten gråtkvalt da han introduserer Sigvart Dagsland.

Trampeklapp

Han kommer inn på scenen og stiller seg opp og støtter seg til en krykke. Et svært begeistret publikum på 1350 reiser seg og gir artisten trampeklapp.

Det gikk bokstavelig talt et sus gjennom salen - og flere utbrøt «han er her, han er her».

Så begynner Sigvart Dagsland å synge tekststrofen «en helt ny dag» fra «Alt eg såg» i duett med Eidsvåg. Deretter avsluttet de to med «Eg ser».

– Det var veldig spesielt-

For dette ble en stor dag for Sivart Dagsland. Først en korkonsert i Stavanger ettermiddag, fly til Oslo og til Eidsvåg-konsert i Operaen. Dermed gjorde han et dobbelt comeback etter den stygge ulykken og han er beveget.

– Takk Bjørn for at du er så sjenerøs at du lot meg komme. Ditt virke har vært med på å forme meg til den jeg er, sier Dagsland etter duetten.

Det er tydelig at dette var et viktig øyeblikk for artisten.

– Det har vært en overveldende dag. Denne dagen har vært en milpæl for meg. Bare det å kunne stå her på scenen igjen. Det var stort for meg som bare for to-tre måneder siden ikke kunne gå en gang, sier Dagsland til VG etter konserten.

– For meg var dette virkelig å toppe kveldens konsert, sier Bjørn Eidsvåg.

De to forteller at dette hadde de snakket om lenge - og legger ikke skjul på at de hadde mange ville planer med hvordan Sigvart Dagslands entre skulle være.

– Vi snakket en stund om at Bjørn skulle trille meg inn på scenen i rullestol og legge hånden på hodet mitt og så skulle jeg reise meg. Men konene våre fikk oss heldigvis i fra det, sier Sigvart.

– Jeg tror nok det var sterkt nok at du bare stod der. Det ble sterkt, skyter Bjørn Eidsvåg inn.

Sigvart Dagsland forteller at han merket ingen smerter da han stod på scenen, som han kaller for «sin egen stue».

– Men jeg merket det godt da jeg gikk av scenen, sier han.

Ulykken

For fire-fem måneder siden opplevde han marerittet vi alle frykter. Han blir stygt kvestet i en bilulykke.

– Da jeg lå på Ullevål etter ulykken, kom den filmen hvert tiende sekund, bilen som kommer mot oss, sa Sigvart Dagsland (54) i et intervju med VGs Stein Østbø i slutten av mai.

16. januar i år skjedde det.

Dagsland er på vei til Oslo etter en konsert på Rena i en personbil med lydmannen Helge Leirvik og tangentmannen Torjus Vierli.

Dagsland kjører selv.

– Jeg husker det var et helt nydelig vintervær og kanskje den første, virkelig kalde vinterdagen. Og ekstremt glatt, sa han i VG-intervjuet.

Benpipene står ut

Minutter etter smeller det. Bilen som kommer i feil kjørebane treffer dem rett i front. Senere bilder fra ulykkesstedet viser at smellen må ha vært veldig hard.

Selv kjenner han at høyre overarm henger litt rart. Den er brukket mot rattet da Sigvart blir kastet forover i krasjen. Rattet på sin side knekker hans venstre lårbein. Beinpipene står ut av lårhuden.

Selv anslår han at det tok 45 minutter fra han krasjet til han var skåret løs. Så ventet åtte timer på operasjonsbordet.

Kort depresjon

Tiden etterpå beskriver han som vanskelig og han følte seg helt knust etter ulykken.

– Ja, jeg fikk en knallhard, men heldigvis kort depresjon. Jeg lå jo på intensiven i tre dager uten å kunne røre meg. Men alle sa at det kom til å gå bra med meg, og plutselig kom det en veldig sterk vilje i meg, som jeg nesten ikke kan forklare. Depresjon handler ofte om å bli overmannet av alt på én gang. For meg ble det viktig å ta steg for steg – én ting om gangen. Jeg har vært i helvete og tilbake, sa til VG.

Og lørdag var han virkelig tilbake.