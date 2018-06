BLE MAMMA: Sanger Amelle Berrabah giftet seg med Marcio Sousa Rosa i 2014. Nå har paret også blitt foreldre til en liten jente. Foto: Michael Zorn / TT NYHETSBYRÅN

Sugababe-stjernen Amelle Berrabah avslørte baby på Twitter

Den 34 år gamle artisten har fått sitt første barn.

Sanger og tidligere Sugababes -stjerne Amelle Berrabah (34) har blitt mamma til en liten datter. Det avslører hun på Twitter . I innlegget skriver hun at hun og mannen, Marcio Sousa Rosa, har blitt stolte foreldre til en jente som har fått navnet Amirah.

I Twitter-posten har hun også lagt til et bilde av føttene til det nyfødte barnet. Til bildet skriver hun «Vår datter, Amirah Hope Sousa Rosa».

Berrabah og Marcio giftet seg i 2014. I 2016 uttalte hun seg om sitt ønske om etter hvert å få egne barn.

– Jeg elsker babyer og jeg elsker barn. Jeg vil definitivt ha egne barn i fremtiden, men jeg er ikke helt klar ennå. Akkurat nå er jeg for opptatt med karrieren min, men jeg vil gjerne ha det senere, sa hun den gang.

1. juledag i fjor hintet artisten om graviditeten for første gang på sosiale medier. Da skrev hun at grunnen til hun spiste så mye var «at hun spiste for to».

34-åringen har hatt litt å stri med. I 2010 måtte hun møte i retten etter å ha kjørt med for høy promille. Tidligere har hun også blitt arrestert av politiet for å ha gått løs på en 18 år gammel jente.

Sugababes var et jenteband fra London, som gjennomgikk en rekke besetningsendringer etter oppstarten i 2000. Guinness Rekordbok har tidligere kåret dem til århundrets mest suksessfulle jenteband, ifølge Wikipedia . Sugababes har hatt seks førsteplasser på hitlistene i Storbritannia, og 18 låter har oppnådd Topp 10-plasseringer.