FUNNET DØD: The Prodigy-stjernen Keith Flint ble bare 49 år gammel. Foto: JOSE SENA GOULAO / LUSA

Dødsårsaken til The Prodigy-vokalist Keith Flint er klar

Nittitalls-stjernen ble funnet død i sitt hjem i starten av mars. Nå bekrefter rettsmedisinere at vokalisten tok sitt eget liv.

Publisert: 11.03.19 18:07







Sanger Keith Flint i det engelske bandet The Prodigy ble funnet død i sitt hjem i Essex 4. mars. Kort tid etter at nyheten kom, slo bandet selv langt på vei fast at det dreide seg om et selvmord.

– Nyheten er sann, jeg kan ikke tro at jeg skriver dette, men vår bror Keith tok livet sitt i løpet av helgen. Jeg er sjokkert, faen så sint, forvirret og hjerteknust ... hvil i fred bror Liam, sto det på bandets offisielle Instagram-konto, som angivelig er driftet av deres musikalske sjef Liam Howlett.

Dødsfallet har aldri vært ansett som mistenkelig. Og mandag bekrefter rettsmedisinere i Essex at sangeren tok sitt eget liv. Det skriver flere utenlandske medier, deriblant Rolling Stone Magazine og BBC.

Flint var visuell frontmann i The Prodigy, en av nittitallets største grupper. De regnes som pionerer innen elektronisk musikk med bred appell til rockpublikumet. Flint ble bare 49 år gammel.

Som VG skrev i forrige uke ble The Prodigy, som har besøkt Norge mange ganger, nylig bekreftet til Pstereo-festivalen i Trondheim i august.

– Vi er dypt sjokkert over Keith Flints bortgang i så ung alder. Våre tanker går til hans nærmeste, og fans over hele verden, sa Pstereo-festivalsjef Bård Flikke til VG da.

Blant The Prodigys største låter er «Firestarter», «Breathe» og «Smack My Bitch Up». Bandet har avlyst sine planlagte konserter etter sangerens død.