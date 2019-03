HYLLER LOVFORSLAG: Kristin Gjelsvik mener det er på høy tid å få på plass et forbud mot markedsføring av kosmetiske inngrep. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Høyre vil ha forbud mot reklame for kosmetiske inngrep: På høy tid, mener bloggere

Kristin Gjelsvik har vært en sterk stemme i debatten om skjønnhetsoperasjoner blant påvirkere. Hun håper Høyres nye lovforslag trer i kraft.

Under lørdagens landsmøte hos Høyre var barn og unges psykiske helse på agendaen. Blant annet ble det vedtatt at Høyre skal gå inn for å få på plass forbud mot reklame for kosmetiske inngrep.

«Stadig flere bloggere og profesjonelle påvirkere reklamerer for kosmetiske inngrep gjennom sosiale medier. En stor andel av leserne er unge. Det er problematisk at mange av forbildene deres lovlig promoterer rabatter på kosmetiske inngrep, og dermed senker terskelen for å utføre unødvendige inngrep. Normaliseringen av dette fører til et unødvendig stort kroppspress», heter det i forslaget.

– Lovløse tilstander

Senest torsdag gikk blogger Kristin Gjelsvik hardt ut mot kollega Sophie Elise Isachsen etter at sistnevnte postet et innlegg om at hun hadde tatovert hodebunnen. Gjelsvik har flere ganger tatt til orde for å få forbudt markedsføring av kosmetiske inngrep. Nå krysser hun fingrene for at det endelig trer i kraft.

– Det er bare helt fantastisk. Vi trenger et strengere lovverk, det har vært lovløse tilstander i denne bransjen altfor lenge, sier hun til VG.

Hun er én av påvirkerne som var i møte med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i høst, hvor det ble diskutert tiltak mot kroppspress.

– Jeg synes det er skremmende at det ikke har blitt slått hardere ned på tidligere. Det er mange som har et veldig ungt publikum, barn faktisk. Jeg er i alle fall veldig glad for at noen med litt makt tar tak, og anerkjenner hvor stort problemet har blitt sier hun.

NTB skriver at Unge Høyre var samstemte om å forby markedsføring, til tross for at flere av veteranene i partiet mente at man ikke kan forby «alt man ikke liker».

– Mange av oss unge på landsmøtet, føler langt mer på presset fra influensere og bloggere. De bryr seg ikke om det lille vi har av regler i dag. Det er en forskjell i hvordan dette oppleves som problem, som går på alder, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot til NTB.

Angrer på egne innlegg

Gjelsvik får støtte at bloggkollega Isabel Raad , som tidligere har vært under sterk kritikk, nettopp for å ha vært åpen om sine kosmetiske inngrep. Raad gikk i fjor ut og sa at hun angrer på inngrepene.

– Jeg synes det er helt supert, det er på tide med et forbud. Jeg skulle ønske det hadde vært på plass tidligere, for da kunne ikke jeg delt det heller, sier hun.

ANGRER PÅ INNGREP: Isabel Raad har tidligere vært under hardt kritikk for å ha vært åpen om sine inngrep. Hun er glad for at det kanskje blir forbud. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Raad forteller selv at én av grunnene til at hun valgte å operere seg var på grunn av ytre kroppspress, og at hun kanskje hadde blitt mindre påvirket til å endre utseende om det hadde vært markedsføringsforbud.

– Absolutt. Jeg var den aller verste, og hvis jeg kan forstå hvor alvorlig det er, så burde andre forstå det, sier hun.

Gjelsvik mener det burde være en ordning som gjør at man får advarsler dersom man bryter forbudet. Om man ikke skjerper seg etter tre advarsler, kan man få en form for karantene.

– Man må se at det blir tatt tak i, det er veldig viktig. Det hjelper ikke mer regler dersom det ikke får konsekvenser, sier hun.

Raad mener et eventuelt brudd bør straffes økonomisk.

– Jeg synes absolutt det bør komme en bot. Og den bør være høy, sier hun.