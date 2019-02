KRITISK: Trude Mostue har allerede sett seg lei av «Farmen kjendis», og vil ikke se noe mer på programmet. Foto: Fredrik Hagen

Trude Mostue er opprørt over «Farmen kjendis» - nekter å se resten av sesongen

Den kjente veterinæren så den første «Farmen»-episoden, men nekter å se noe mer enn det. – Jeg vil spare meg selv for mange dårlige følelser, sier hun.

Publisert: 10.02.19 15:22







«Farmen kjendis» er snart inne i sin tredje uke. Men først er klart for vinterens andre tvekamp i reality-serien, og søndag skal førstekjempen Runar Søgaard (51) bestemme hvem han vil møte til tvekamp.

Veterinær og TV-profil Trude Mostue (50) fikk en hard start på oppholdet på Li gård på Tangen i Hedmark. Mostue var storbonde første uka, og fikk kritikk for sin harde lederstil. I tillegg havnet hun i ordkrig mot modellmamma Donna Ioanna (49), som røk ut av programmet første uka.

Til VG legger ikke Mostue skjul på at «Farmen kjendis» var en tøff erfaring.

Vil ikke se mer «Farmen kjendis»

– Det er veldig rart å se seg selv i en sånn realitysetting, jeg liker det ikke. Jeg er mer vant til å se meg selv i en programlederrolle eller i en dokumentarsetting. Men det gjelder vel kanskje alle. Jeg så den første episoden, men kommer ikke til å se noe mer, sier hun.

Sett denne? Trude Mostue og Donna Ioanna fant ikke helt tonen på «Farmen kjendis»:

- Hvorfor skal du ikke se noe mer?

– Hvorfor skulle jeg det da? Jeg var jo der. Jeg så alt, og har ikke noe behov for det. Jeg kjenner det på psyken på mange måter, at man blir opprørt over å se hvordan andre snakker om hvordan man er som person, og da sparer jeg meg selv for mange dårlige følelser. Jeg har ikke noe behov for å vite hva andre sier eller synes om meg. Så da dropper jeg resten av sesongen.

50-åringen mener at hun gjorde spesielt én stor feil under TV-innspillingen.

les også Alex Rosén og Johanna Grønneberg Mesa klare for «Farmen kjendis»

– Jeg har en annerledes måte å være på har jeg skjønt. Jeg er nok mer direkte enn de fleste, ha ha. Og så var det en ting som var helt opplagt fra jeg kom inn der, og det skjønte jeg da jeg kom ut. At jeg var ekstremt fokusert på å jobbe og drive gården. Jeg tok på meg veterinærrollen og gården og dyrene på alvor. Mer alvorlig enn de fleste tror jeg. Jeg glemte jo nesten at det var en TV-produksjon. Og så vurderte jeg folk ut fra arbeids- og samarbeidsevne, ikke etter hvor hyggelige de var. Så jeg at de var late og unngikk arbeidsoppgavene, logget jeg ut fra dem.

SJEF FRA START: Trude Mostue, her avbildet sammen med programleder Gaute Grøtta Grav (39), ble storbonde allerede første uka, men fikk kritikk for sin lederstil. Foto: Espen Solli

– Mange irriterte seg

– Var du for direkte for mange av de andre deltagerne?

–Ja, jeg var nok for direkte for mange av dem jeg ser på som mer skjøre i forhold til det å kommunisere på en tydelig måte uten for mye innpakning. De sa ifra etter hvert. Og for å være ærlig skjønte jeg ikke der inne at jeg kunne bli oppfattet som jeg blir oppfattet. Det var stunder jeg tenkte at det kanskje ville vært annerledes om jeg var mann. Når jeg skulle gi beskjeder om ting som måtte gjøres orket jeg ikke pakke det inn, og jeg så at folk fikk behov for en mykere tone der inne når de ble slitne. Det reflekterer kanskje mer psyken til andre enn psyken min.

Og:

– Jeg tror mange irriterte seg over at jeg ga beskjeder uten å pakke det inn i puseord. Men jeg tror ikke jeg var den eneste.

– Ble sliten av å være sterk og alene

I starten av februar gikk tidligere proffbokser Ole Klemetsen hardt ut mot TV 2 og produksjonsselskapet Strix. Klemetsen mente innspillingen gikk «på helsa løs». For Trude Mostues del var det aller verste ukene etter at hun kom hjem fra gården.

les også Ordkrig i «Farmen»: – Må tåle å få et spark tilbake

– Det var tungt å komme ut, ja. Man blir litt skrudd i hodet, for du beveger deg mellom Reality-TV, skuespill og en virkelig nåtid . Du skal drive en gård som for hundre år siden, samtidig som du underveis blir tatt ut og intervjuet i nåtid. Og så skal du inn på tinget som er veldig organisert og snakke om hverandre. Psykologisk blir det veldig rart. Jeg bandt meg ikke opp i noen gjeng, for sånn er jeg ikke.

– Jeg var veldig sliten. Sliten av å være sterk og alene. Jeg måtte hele tiden forsvare at jeg ga beskjeder, og mange ganger tenkte jeg "hva er det jeg sier unnskyld for"? Egentlig var det bare for å holde husfreden. Folk rundt meg ble veldig hårsåre for det minste man sa. Jeg er nok en hardere og tøffere person psykisk enn de fleste, forteller «Farmen kjendis»-deltageren, som ikke følte seg helt seg selv i tiden etterpå.

les også Mannen som hjalp «Farmen kjendis»-deltagerne med regelbrudd: – Produsenten kjeftet og var veldig irritert

– Jeg var nokså aggressiv. Jeg fikk jo tilbud om psykologhjelp, men tenkte at det ikke kom til å hjelpe. Og det tror jeg er den største feilen de fleste gjør - at de ikke tar imot den hjelpen. Jeg var en enstøing der inne, og så kommer du hjem og skal være mamma og kjæreste igjen. Det handler ikke om at du er tilbake i det virkelige liv, men mer at du igjen skal være del av en familie og ikke en del av den «fake» «Farmen»-familien du er puttet sammen med. Som du følte du ikke var en del av. Det er en skremmende opplevelse. Isolasjon er vel det som gjør at det blir så vanskelig.

Kritisk til oppfølgingen fra TV 2

Hun er ikke veldig imponert over hvordan oppfølgingen fra TV 2 har vært i etterkant.

– Nå vet jeg at dette er en veldig profesjonell produksjon, som vurderer alle deltagerne i forkant. Men jeg tror kanskje det finnes småtterier som de ikke forteller oss. De har ikke snakket med oss i etterkant heller. Ingen debrief annet enn en kort samtale rett etter vi kom ut. De burde hatt en interesse i å snakke med oss etterpå, og spurt oss hvordan det var og hvordan de kunne bidratt til at det ble enklere for oss å komme ut. De burde forberedt familien rundt oss på hvordan vi kan bli når vi kommer ut. Men jeg klandrer ingen.

DELTAGERNE: Fra venstre: Ronald Pulk, Christer Rødseth, Erik Anders Sæter, Trude Mostue, Tiril Sjåstad Christiansen, Martine Lunde, Runar Søgaard, Ole Klemetsen, Mina Hadjian, Svein Østvik, Kathrine Sørland, Donna Ioanna og programleder Gaute Grøtta Grav er alle klare for en ny runde av «Farmen kjendis». Foto: Fredrik Hagen

Reality-TV, og spesielt «Farmen», er ikke for hvem som helst, mener hun.

– Er du skjør psykisk, går du på en jævlig smell. Og jeg er ikke skjør psykisk. Jeg vil påstå at jeg har vært i en del kriger og at jeg er en kriger, men jeg kom ut og var litt skjelven. Uansett hvilken produksjon man snakker om tror jeg det er viktig å høre hva deltagerne har å si i etterkant.

– Og det har ikke blitt gjort?

– Oppfølgingen etterpå er så som så. Man får en telefon fra psykolog med spørsmål om man vil snakke. Det tenker jeg at ikke er type oppfølging, du bør kanskje ha noe litt mer organisert, noe obligatorisk - om man virkelig skal ivareta folk. Om ikke må man caste folk på en helt annen måte, selv om jeg mener de ikke kunne castet mer rutinerte reality-deltagere enn oss.

TV 2: – Prøver å ta vare på deltagerne

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, understreker at «Farmen»-deltagelse er en unik, men samtidig tøff opplevelse.

les også «Farmen kjendis»-deltager Runar Søgaard: – Jeg trodde virkelig ikke at hun var så hårsår

– Derfor snakker vi med deltagerne om dette på forhånd. Det er et proft og erfarent apparat som håndterer deltagerne under produksjonen, og vi prøver å ta vare på deltagerne så godt vi kan i alle ledd både før, under og etter produksjonen. Vi har psykolog som er med i castingprosessen. Og alle deltakere er inne til en samtale med psykolog en stund i forkant og får også en samtale rett før innspillingen starter.

Og:

– Det er en deltakeransvarlig på gården som besvarer spørsmål og håndterer de utfordringer som dukker opp sammen med produsent. Deltakerne har også stående tilbud om å snakke med psykologen gjennom produksjonen, noe flere benytter seg av, sier Alex Iversen til VG.

Ville ikke gjort det igjen

Mostue vil ikke si at hun ble deprimert etter TV-innspillingen. Men:

les også Manager for tre «Farmen kjendis»-deltagere finansierte regelbrudd: – Jeg gjorde det uten å tenke meg om

– Jeg vil heller si at man går og surrer på hva som skjedde der inne. Uansett hvor sterk man er, går man rundt og lurer på hva som ble sagt. Og så lurer man på om de har rett i noe av det de sier. Når man får høre det så mange ganger, må man jo ta det til seg.

Mostue, som lørdag fortalte til VG at hun sliter med lavt stoffskifte, sov lite og følte seg fysisk utslitt inne på «Farmen kjendis»-gården.

les også «Farmen kjendis»: Donna røk ut etter isfront og skittkasting

– Da blir det sånn at hvis folk gnager på deg, så er du til slutt så redusert at du gir opp og blir som dem og blir mer pusete i stemmen og gjør deg til en annen enn den du er.

– Ville du gjort «Farmen kjendis» igjen?

– Jeg angrer ikke, men jeg ville ikke gjort det på igjen, nei, sier Trude Mostue til VG.