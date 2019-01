ANGER IKKE: Yousef Hadaoui mener stuntet under mandagens «Dagsnytt 18» ikke trenger å beklages. Foto: Odin Jæger/VG

Yousef Hadaoui vil ikke beklage humorstunt: – Angrer ikke

RAMPELYS 2019-01-23T17:00:29Z

Komikeren fikk refs både innad i NRK og blant komikerkolleger etter den merkelige oppførselen under mandagens «Dagsnytt 18». Slik svarer han på stuntet.

Publisert: 23.01.19 18:00

Etter å ha gjort seg selv utilgjengelig siden mandag kveld, har Yousef Hadaoui besvart VGs henvendelser onsdag morgen. Han forteller at han har fått mange tilbakemeldinger etter stuntet på «Dagsnytt 18», som han endte opp med å bli kastet ut fra.

– Det ble litt hektisk. Folk tror det har rablet for meg, at jeg har vært full i studio og lignende, sier han, og avviser samtidig at noe av det har vært tilfelle.

Debatten skulle omhandle Humorprisen som ble arrangert for første gang i helgen, og som har fått kritikk for å være for mannsdominert og fargeløs.

– Har vært tøft

Hadaoui forteller at natt til mandag ble søvnløs.

– Det har vært tøft, det kom masse ytringer med alt fra ros til hat. Det er masse man må finne seg i når man gjør noe sånt.

– Angrer du?

– Nei, jeg gjør ikke det.

Både programleder Espen Aas, programdirektør i NRK, Kyrre Nakkim, og komikerkollega Jonis Josef har kritisert opptrinnet.

– Jeg synes Yousef dreit seg så hardt ut i går. De tok ham på alvor, og så velger han å bruke muligheten til å gjøre et promoteringsstunt, sa Josef til VG tirsdag, og mente at stuntet satte innvandrere i et dårlig lys.

Hadaoui svarer slik:

– Det må han få lov til å si, men jeg reagerer på at han sier at jeg får innvandrere til å se dumme ut. Jeg er ikke noen talsmann for alle innvandrere. Jeg stiller ikke til valg, jeg er komiker. Det står jeg hundre prosent for.

Beklager ikke

Han er enig i at han kunne brukt invitasjonen til NRK-programmet til å komme med viktige bidrag til debatten, men understreker at stuntet har bidratt til å gi den mer oppmerksomhet.

– Jeg tenker at debatten har blåst opp ekstra, og jeg tror ikke det har gått negativt utover seertallene.

På spørsmål om han bør be om unnskyldning overfor debattantene Trond Kvernstrøm og Trine Lise Olsen og programleder Espen Aas, svarer han:

– Jeg føler ikke at jeg må be om unnskyldning. Jeg lager humor, det er derfor de inviterte meg. Jeg er en komiker som liker å trå der det er betent, så de må regne med at det skjer sånne ting og kan skeie ut litt, sier han.

Rettet mot ulvedebatten

Han understreker at humorstuntet kommer til å gi mening først på fredag, når Satiriks har premiere på sitt nye program. Til VG forteller han at stuntet under «Dagsnytt 18» var et spark mot ulvedebatten.

– Synes du det er passende i en debatt om humor?

– Det er ikke så forskjellig. Ulven er en utsatt gruppe, det er våre nye landsmenn også, sier han.

Han avviser at stuntet var tatt på sparket, og forteller at det var planlagt i samråd med 5080-redaksjonen.

Redaktør i underholdningsavdelingen i NRK, Charlo Havorsen, var imidlertid ikke informert, og kalte det hele en «tullete opptreden» i NRK .

– Jobben min er å komme med nye ideer. Jeg skal ikke gå og snakke med alle sjefene, sier Hadaoui.

Han forteller at han har hatt en samtale med ledelsen, hvor han ga en forklaring på hva som skjedde mandag kveld.

– Nå er det så god stemning som det går an å få det, sier han.

Ingen konsekvenser

Halvorsen forteller til VG at han fortsatt mener det samme som tidligere.

– Én ting er når noe er morsomt i seg selv og forståelig. Dette var det ikke så lett å skjønne noe av, da blir det nok lett for mange å oppfatte det som irriterende, sier han.

Han forteller at mandagens episode ikke vil få noen konsekvenser for Hadaoui.

– Vi har gått opp noen grenseganger for hvordan vi skal jobbe, men det blir ikke noen konsekvenser ut over det, sier han.

Halvorsen bekrefter at stuntet var planlagt i 5080-redaksjonen, men mener han burde vært underrettet i forkant.

– Vi har en generell regel om at det er lurt å si ifra om man skal gjøre noe som er litt trøblete.