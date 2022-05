SORG: Nick Cave bekrefter at sønnen Jetro er død.

Nick Caves sønn (31) død

Det er den andre sønnen Cave mister i løpet av få år. Nå ber familien om ro til å sørge.

Av Monica Flatabø

Musikeren bekrefter dødsfallet i en kort melding til The Independent . «Det er med stor sorg jeg kan bekrefte at min sønn Jethro er død,» skriver Cave.

Familien ber om ro for å sørge. Årsaken til dødsfallet er foreløpig ikke kjent.

Dette er den andre sønnen Nick Cave mister i løpet av få år. I 2015 døde sønnen Arthur etter et fall fra en høyde i Brighton. Han var da 15 år gammel. Nick Cave har tidligere snakket om sorgen etter dette dødsfallet i flere intervjuer.

Jethro Lazenby ble født i Melbourne i 1991. Han fikk ifølge musikkmagasinet NME vite at Nick Cave var faren hans først da han var åtte år. Han ble modell etter å ha blitt oppdaget på gaten, men skal også ha prøvd seg på skuespilleryrket og som fotograf.

I forrige måned skal Jethro Lazenby ha blitt fengslet etter å ha angrepet sin mor, Beau Lazenby, ifølge NME.

Han ble prøveløslatt torsdag forrige uke med et forbud mot å ta kontakt med moren de neste to årene, samt et pålegg om å gjennomføre rusbehandling.