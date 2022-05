MØTER I RETTEN: Cezinando Her fra spellemannsprisen i 2017.

Cezinando i retten: Erkjenner straffskyld

Kristoffer Cezinando Karlsen har erkjent at han var med på å stjele designmøbler for 380.000 kroner.

Den 26 år gamle Oslo-rapperen er siktet for fem luksustyverier.

Mandag morgen møter han i Oslo tingrett i en tilståelsessak. Han har på seg en hvit rutete skjorte og blå jeans. Håret når han til skuldrene, og med seg inn i rettssalen har han med seg en rød notatbok.

På spørsmål om han erkjenner straffskyld sier han:

– Ja, det gjør jeg.

Cezinando starter med å forklare seg om det første tyveriet. Dommer spør hvorfor tyveriet ble begått.

– Det ønsker jeg ikke å svare på, sier han.

Dommeren sier at det som en forutsetning for en tilståelsessak at siktede må forklare seg om noe av bakgrunnen for hendelsen.

– Det var for egen vinning.

Flere av møblene som ble stjålet i tyveriene, er levert tilbake til politiet. Cezinando sier det var hans initiativ til å levere de tilbake.

En tilståelsessak er en straffesak som avgjøres uten tiltalebeslutning og hovedforhandling. Siktede må samtykke til at saken gjennomføres på denne måten, og i alle tilståelsesdommer skal det gis strafferabatt.

Hans forsvarer Mette Yvonne Larsen ønsker ikke å kommentere rettsmøtet til VG.

Til NRK har hun tidligere uttalt at han har tilstått alle forhold og at han angrer dypt på det han har gjort.

PÅ SCENEN: Kristoffer Cezinando Karlsen har gjort stor suksess med hitlåter som «Håper du har plass», «Vi er perfekt men verden er ikke det». Her fra Øyafestivalen i Oslo i 2018.

Ifølge VGs opplysninger var Cezinando med på fem tyveriraid i januar, februar og mars 2021, hvor han og andre personer stjal designmøbler til en verdi av nesten 400.000 kroner.

Larsen uttalte til NRK i slutten av april at erstatningskravet mot ham er kraftig redusert.

– Aktor har foreslått i sin påtegning at det totale erstatningskravet skal være på ca. 30.000 kroner fordi siktede har gjort en betydelig innsats for å tilbakelevere alle gjenstander, gjenstander som ikke har vært i hans besittelse, sa hun til kanalen.

Cezinando har de siste årene gjort stor suksess med de kritikerroste albumene «Noen ganger og andre» og et «Et godt stup i et grunt vann», og påfølgende spellemannspris og P3 Gull-pris.

Hitlåter som «Håper du har plass» og «Vi er perfekt men verden er ikke det» brakte ham til toppen av plakaten på Øyafestivalen i Oslo i 2018 og festivalens prestisjefylte avslutningskonsert.

Stjal foran ansatte

Cezinando har blant annet erkjent at han i mars 2021 var med på å stjele over 50 Carl Hansen-designstoler fra en coronastengt Bjørvika-restaurant til en verdi av omkring 180.000 kroner, ifølge VGs opplysninger.

Det spesielle tyverimiljøet Cezinando knyttes til, ble avslørt av Oslo-politiet i fjor vår.

De ni mennene hadde ifølge politiet drevet med omfattende tyverier av stoler, lamper og annet dyrt interiør fra kontorlokaler, interiørbutikker og serveringssteder.

Og tyverimetoden var av den frekke sorten:

De gikk rett og slett rett inn i lokalene i åpningstiden, og bar stoler og annet interiør ut av lokalene. Noen ganger under ansattes påsyn, ifølge politiet.

Tyveriene Cezinando var innblandet i foregikk på Kaffebrenneriet i Barcode, den libanesiske restauranten Feniqia i Oslo sentrum, en kantine og et lokale i Vika.