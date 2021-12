MEN DET VAR I FJOR ...: I 2020 gikk daværende kulturminister Abid Raja inn med friske millioner for å redde Karianne Jæger og Folketeateret fra konkurs under nedstengningen. Nå etterlyser Jæger garantier fra den nye regjeringen å redde den videre driften for privatteatret.

Folketeateret: Taper 21 millioner

Uten garantier for statsstøtte følte Folketeateret i Oslo seg tvunget til å avlyse resten av førjulssesongen, deriblant publikumssuksessen «Mamma Mia!». Dermed må de svelge en omsetningssvikt på hele 21 millioner kroner for resten av desember.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

– Det er vanvittig fortvilende, men i en situasjon der det pr. nå ikke foreligger noen ordninger hvor vi som et privatteater med 350 utøvere passer inn, ser vi ingen annen mulighet enn å avlyse hele 2021. Vi aner rett og slett ikke hva som kommer fra Kulturdepartementet, sier produsent Karianne Jæger i Scenekvelder som drifter Folketeateret.

Tirsdag kveld kom beskjeden om at privatteateret måtte utsette resten av desember måned, noe som rammer de svært godt besøkte forestillingene «Mamma Mia!» og «Reisen til julestjernen». Jæger sier også at de ikke får til det praktiske med å lage tre kohorter med to meters avstand, slik regjeringens nye innstramminger krever.

les også Alle forestillinger på Folketeateret utsettes til neste år

– Det er 30.000 billetter som nå avlyses ut året, og vi regner med en omsetningssvikt på nesten 21 millioner kroner. Til sammenligning er det maksimale beløpet vi kan få ut av kompensasjonsordningen for november og desember på 3, 5 millioner kroner, sier hun.

Denne kompensasjonsordningen ble videreført til først å gjelde november og desember, deretter til juni 2022. Selve maksbeløpet på 3, 5 millioner kroner er det imidlertid ikke gjort noe med foreløpig.

– Det er også viktig å minne om at det slett ikke er garantert at vi tildeles kompensasjonsstøtten. Summen av usikre momenter gjør at vi må ta grep for å fremstå som seriøse og ansvarsfulle, både overfor våre utøvere og vårt publikum.

– I fjor ble Folketeateret reddet av kulturminister Abid Raja. Tror dere det samme skjer igjen med ny kulturminister?

– Vi har hele veien hatt god dialog med Anette Trettebergstuen mens hun satt i opposisjon, og jeg håper at hun kan komme opp med en god løsning også for oss som privatteater – når det gjelder billettsalg og antall mennesker på lønningslisten, kan vi faktisk klassifisere oss som andre institusjonsteatre – og det er kjempeviktig at hun nå raskt tar ansvar for alle deler av kulturlivet, mener Karianne Jæger.

FORTVILER IGJEN: For andre år på rad må regissør av «Reisen til julestjernen», Lars Jacobsen, innse at det ikke blir noen forestillinger før jul.

les også Teateranmeldelse «Reisen til julestjernen»: Trygt tilbake

I et intervju med VG tidligere denne uken ba kulturminister Anette Trettebergstuen om litt mer tid til å vurdere en eventuell justering av dagens kompensasjonsordning.

– Men foreløpig har vi ikke helt oversikten over situasjonen med omikron-varianten. Derfor kan jeg ikke være helt konkret nå, men kulturlivet skal være trygge på at de får hjelp, enten ved justering av kompensasjonsordningen eller ved andre tiltak, og jeg håper at ting vil skje raskt, sa Trettebergstuen i intervjuet.

Ordningen ble heller ikke nevnt i detalj av finansminister Trygve Slagsvold Vedum under Regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Onsdag ettermiddag kunne VG også avsløre at Kurt Nilsen måtte utsette sine konserter i Oslo Spektrum i helgen av den samme årsaken som Karianne Jæger i Scenekvelder nå må utsette sine show på Folketeateret.

VG har foreløpig ikke lykkes å komme i kontakt med Geir Even Asplin i Troll Production som i slutten av desember har tre fulle show med «Putti Plutti Pott» i Oslo Spektrum, men Spektrums administrerende direktør for arrangementsavdelingen, Per-Ole Moen, skriver i en tekstmelding at «på generelt grunnlag kan jeg si at de nye restriksjonene påvirker Oslo Spektrum svært negativt».