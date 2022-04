I RETTEN: Depp sier han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift.

Amber Heard beskyldt for å ikke følge opp donasjon på 32 millioner

Amber Heard skal bare ha betalt halvparten av skilsmissepengene hun lovet bort til en veldedig organisasjon i 2016. Organisasjonen hevder i tillegg at Elon Musk står bak halvparten av de allerede innbetalte pengene.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rettssaken i Fairfax County i Virginia, der Johnny Depp (58) har saksøkt ekskona Amber Heard (36) for ærekrenkelse, forsetter å ta nye vendinger.

Bakgrunnen er at Depp sier han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift. Om lag 100 vitner, deriblant flere kjendiser, antas å bli kalt inn i løpet av de seks ukene rettssaken varer.

Torsdag ble Heard beskyldt for å angivelig å ikke følge opp en veldedig donasjon hun har lovet bort på 3,5 millioner dollar – et beløp som tilsvarer nesten 33 millioner norske kroner.

Da Heard inngikk forlik med Johnny Depp tilbake i 2016, kunngjorde hun til offentligheten at hun ville donere skilsmissepengene på hele syv millioner dollar til veldedighet. Pengene skulle deles likt mellom barnesykehuset i Los Angeles og den ideelle organisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) – en organisasjon som har fokus mot å stoppe vold mot kvinner.

Rettssaken i Fairfax County i Virginia er inne i sin tredje uke.

Viseadministrerende direktør i ACLU, Terence Dougherty, uttalte i en forhåndsinnspilt vitneforklaring torsdag at de har mottatt fire donasjoner i Ambers navn – på til sammen 1,3 millioner dollar.

Avtalen skal ha vært at Heard skulle betale beløpet innen ti år, som vil si at hun fremdeles har tid på seg til å betale de resterende millionene. Men Dougherty hevder at det ikke har kommet noen betalinger siden 2019.

Rettssaken er inne i sin tredje uke, og Heard har ennå ikke avgitt sin forklaring. Dermed er det ukjent hvordan hun forklarer at hun i hvert fall foreløpig bare har donert 1,3 millioner dollar.

Hevder Elon Musk står for halvparten av beløpet

Ifølge Dougherty har Heard betalt 350.000 dollar direkte, mens Depp har gitt dem en sjekk på 100.000 dollar.

De resterende betalingene inkluderte 350.000 dollar fra et fond hos Fidelity, og 500.000 dollar fra et fond hos Vanguard.

Ifølge Dougherty hevder ACLU at betalingen på 500.000 dollar kom fra et fond opprettet av Elon Musk, som Amber datet etter at hun ble skilt fra Depp.

På spørsmål fra en av Depps advokater om det faktisk var dialog med Musk svarte Dougherty ja, ifølge Daily Mail.

Han sa at det fantes et dokument og e-poster som de skal ha fremlagt til sine advokater i forbindelse med pengene. Dougherty sa det var basert på e-poster fra Musk at organisasjonen oppfattet at donasjonen på 3.5 millioner dollar ville bli betalt over en tidsperioder på ti år.

Romanseryktene mellom Musk og Heard begynte å svirre bare måneder etter skilsmissen mellom Depp og Heard. Da sistnevnte postet et bilde på Instagram av seg selv og Musk april 2017 tolket flere det som en bekreftelse på at de er et par. Samme sommer bekreftet midlertidig begge at de hadde gjort det slutt.

Før rettssaken startet viste rettsdokumenter at en rekke kjendiser trekkes inn i det private dramaet, deriblant SpaceX- og Tesla-grunnlegger Elon Musk (50).

Musk var ført opp som vitne av Heards juridiske team, men torsdag skriver The New York Post at han ikke kommer til å vitne likevel.