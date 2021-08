BEFRIDD: Britney Spears avslører i et nytt Instagram-innlegg den bakenforliggende grunnen til de toppløse bildene som hun har publisert den siste tiden. Foto: Chris Pizzello / Invision

Britney slår ned gravidrykter og forsvarer toppløsbilder

Den skandaleomsuste popstjernen Britney Spears (39) slår flere fluer i en smekk i et nytt Instagram-innlegg. Hun forklarer grunnen bak toppløsbildene som jevnlig har blitt postet på hennes konto.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

– Nei folkens...jeg har ikke operert puppene mine den siste uken.

Slik starter Spears det nyeste innlegget sitt på Instagram. På bildene kan hun, likt mange andre innlegg hun har lagt ut tidligere, sees toppløs.

TMZ skriver at Spears startet å dele avslørende bilder etter at hun fikk tillatelse til å ansette sin egen advokat tidligere i sommer. Det har vakt oppsikt og spekulasjon i kommentarfeltene.

Spears fortsetter med å forklare at hun heller ikke venter barn.

– Jeg har bryster på disse bildene fordi jeg har spist mat, poengterer Spears i innlegget.

Nå forklarer 39-åringen det kroppspositivistiske budskapet bak de eksplisitte bildene.

Innledningsvis skriver Spears at hun synes det er rart hvordan omverdenen kommenterer og objektifiserer kvinner som viser nakenhet offentlig.

Videre forteller hun at det har ledet til store mengder kroppspress gjennom den særdeles offentlige karrieren sin. Å akseptere kroppen slik den er og vise den ærlig frem for sine fans gjennom sosiale medier har derfor vært en befriende prosess for stjernen.

– Jeg ønsket å se meg selv i et bedre lys, skriver hun.

Popstjernen skriver videre at hun neppe kommer til å publisere toppløsbilder resten av livet.

les også Britney langer ut: – Dere vet hvem dere er

Vil fjerne faren som verge

Spears har opplevd mye medieomtale de siste månedene grunnet vergemålet hun har vært kontrollert av i 13 år. Gjennom ordningen har faren hennes Jamie Spears (59) hatt kontroll over store deler av hennes personlige økonomi og handlinger.

Fakta om vergemål Vergemål er et hjelpetiltak for personer som, av ulike årsaker, har behov for hjelp til å ivareta egne interesser.

Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det.

Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge, med mindre han eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer. Det kreves ikke samtykke hvis vergemålet omfatter fratagelse av den rettslige handleevnen. Kilde: Vergemålsloven § 20 Vis mer

De siste årene har bevegelsen #FreeBritney vokst frem på sosiale medier ut ifra rykter om at Spears hadde blitt fratatt kontroll over store deler av hverdagen sin. I Juni i år kunne hun fortelle i retten at hun ønsket seg ut av det omstridte vergemålet.

Siden da har det skjedd en rekke utviklinger i saken, og i rettsdokumenter offentliggjort 12. August gikk faren med på fjerne seg selv som verge.