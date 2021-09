SAMME NUMMER SIDEN 92: Noen bandmedlemmer senere, 29 år etter albumdebuten er Hellbillies imponerende stabile.

Albumanmeldelse Hellbillies «Blå dag»: 24 timers service

En generasjon ut i karrieren gjør Hellbillies mer eller mindre det samme som før. Nesten like godt også.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

ALBUM: COUNTRYROCK

Hellbillies

«Blå dag»

(Hellbillies/Universal)

«Det gror ikkje mose på rullande stein, men i blant ska eg vedgå at eg lengta’ litt heim» parafraserer Tom Roger Aadland sin store guru Bob Dylan i det friske åpningssporet «Deg og meg i kveld» på Hellbillies tolvte studioalbum.

Det er mulig at det er denne konstante hjemlengelsen som er selve drivkraften til et av nasjonens mest tungt turnerende band.

I fjor skulle kvintetten markert 30 år på veien etter at Aslag Haugen ladet opp med «Hver Gang Vi Møtes». Det ble selvsagt ikke noe av. Fem av låtene her har likevel vært prøvd på et lyttende publikum som EP og singel i løpet av fjoråret. De fire nye som har kommet til nå høres ut som de er spilt inn i samme studiorunde, men det trenger ikke være tilfelle. Hellbillies er for lengst blitt så konsekvente og stautlike seg selv, at det ikke alltid er like lett å si når det ene albumet slutter og det andre begynner.

Sunnhordalendingen Aadland har fremdeles hovedansvaret for tekstene, men er denne gangen i litt tettere lag med Arne Moslåtten - og nytt for Hellbillies - sogningen Finn Tokvam.

P.I.L.S.-programlederens støtter opp om det man muligens kan kalle den vestlandske klangbunnen fra Aadlands lyrikk. Samtidig bruker han ord og formuleringer som plasserer Aslag Haugens vokal tettere mot sambygdingen Stein Torleif Bjella. Godt hjulpet av et åpent og rommelig arrangement som funkdanser mer enn den mykeste rockefoten til Hellbillies har vært i stand til tidligere.

Det er i alle fall de samme steinrøysene og skogkanten. De samme lange blikkene og de ustrakte hendene. Aadland og Tokvam leverer gode bidrag. Moslåtten sine linjer er de som stikker seg mest fram, spesielt i den perfekte låttittelen «Orienteringstabbe».

Denne geografisk uavhengige tidløsheten i det som primært er Aslaug Haugens melodier er det som gjør at vi husker disse tekstene. Hans finfølelse for å gi andres ord riktig tempo og stemningen gjennom tretti år kan ikke gjentas for ofte. Spesielt på Bruce Springsteen-høgstemte «Når alt er sagt og gjort».

Sistnevnte kunne ned til Haugens munnspill og Narums orgel like gjerne hørt hjemme i New Jersey som Hallingdal.

Lørdag skal deltakerne i NRKs «Stjernekamp» synge norske låter med norsk tekst. Av ni mulige er to av disse Hellbillies-låter. Og disse to er henholdsvis en som synges i bryllup og én som like gjerne dukker opp i begravelser.

Om ikke det understreker hvordan Hellbillies har blitt en del av det nasjonale speilbildet på alle dager - både blå og grå - så vet ikke jeg.