Piers Morgan (til venstre) og mediemogulen Rupert Murdoch. Sistnevnte eier Fox News.

Piers Morgan til Fox News

Den kontroversielle programlederen Piers Morgan har fått jobb i Fox News.

Av Kari Spets

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I april ble det kjent at Piers Morgan forlot jobben som programleder for «Good Morning Britain». Det skjedde etter at over 40.000 mennesker klagde på uttalelser han kom med om Meghan Markle på TV-skjermen mandag.

Torsdag sprakk nyheten om at han har fått jobb i News Corp og Fox News, skriver News UK.

Det nye TV-programmet kommer på luften tidlig i 2022. Det vil vises på ukedager i USA, Storbritannia og Australia, og i tillegg skal Morgan skrive kommentarer for New York Post og The Sun to ganger i uken.

– Begeistret

– Jeg er begeistret over å returnere til News Corp, hvor jeg startet min mediekarriere for mer enn 30 år siden. Rupert Murdoch (som eier Fox News, journ.anm.,) har vært en fryktløs forkjemper for ytringsfrihet, og vi skal bygge noe nytt og veldig spennende sammen, sier Piers Morgan i en uttalelse.

KLAGESTORM: Piers Morgan forlot jobben som programleder for «Good Morning Britain» etter klager på uttalelser han kom med om hertuginne Meghan.

Mediemogulen Rupert Murdoch kaller Morgan for en programleder alle TV-kanaler vil ha, men ingen tør ansette.

– Piers er en briljant programleder, en talentfull journalist og sier det som mennesker tenker og føler.

Trodde ikke på mental helse-uttalelser

I en direktesending av «Good Morning Britain» uttalte Morgan at han at ikke trodde på Markels uttalelse om sin egen mentale helse i intervjuet hun og hennes ektemann prins Harry gjorde med Oprah Winfrey.

– Hvem gikk du til? Hva sa de til deg? Beklager, men jeg tror ikke på et ord av de hun sa. Jeg ville ikke engang trodd på henne om hun hadde lest opp værmeldingen til meg, sa Morgan i direktesendingen.

Morgan stormet dagen etter ut av studio etter å ha blitt konfrontert av medprogramleder Alex Beresford om uttalelser om hertuginnen og prinsen.

Det ble så klart at Morgan skulle granskes av det britiske medietilsynet for kommentarene.