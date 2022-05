GRÅT I RETTEN: Mandag var rettssaken mellom Amber Heard og Johnny Depp i gang etter en ukes pause. Under vitneforklaringen brast Heard ut i gråt.

Amber Heard om skilsmissen: − Fryktet for livet

Mandag fortsatte rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard. Fra vitneboksen hevder Depps ekskone at hun «bokstavelig talt ikke ville overlevd» dersom hun ikke hadde søkt om skilsmisse.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Rettsaken mellom Johnny Depp og hans eksone Amber Heard fortsetter på dag 16, etter en ukes pause. Under utspørring fra sin forsvarer forteller Heard om flere voldsepisoder hun hevder har skjedd i løpet av tiden de var sammen.

Blant annet ble det viste frem flere bilder av Heard, i ulike vinkler, med røde merker i ansiktet. Merkene stammer ifølge Heard fra at Depp kastet mobiltelefonen sin på henne i sinne.

Hendelsen skal ha funnet sted 21. mai 2016. Politiet ble tilkalt denne kvelden, men ifølge tidligere forklaringer fra dem ønsket ikke Heard å snakke med politibetjentene om hva som hadde skjedd.

– Jeg ville beskytte Johnny, jeg ville ikke at han skulle bli arrestert... Jeg ville ikke at dette skulle komme ut, sier hun i retten mandag.

Depps advokater har tidigere i rettsaken påpekt at politiet som rykket ut til husbråk i parets hjem ikke har sett fysiske skader hos Heard.

Gråt i retten

To dager senere, 23. mai 2016, søkte Heard om skilsmisse. På ett tidspunkt ba hun også om et midlertidig besøksforbud mot Depp. I retten sier hun at det var det vanskeligste hun noensinne har måttet gjøre.

– Jeg visste at det falt fra hverandre, jeg visste at jeg måtte forlate ham, jeg visste at jeg ikke ville overleve det hvis jeg ikke gjorde det, sier hun, og fortsetter:

– Det var så vanskelig siden jeg elsket Johnny så mye. Hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg sannsynligvis bokstavelig talt ikke overlevd.

Ved et senere tidspunkt brast Heard ut i gråt foran retten.

– Ikke si at dette ikke er ekte, for jeg er levende bevis på det.

SIER HAN FORSVARTE SEG: Her demonstrerer Depp hvordan han beskyttet seg mot et påstått angrep fra ekskona Amber Heard. Bildet er tatt tidligere i rettsaken, den 20

– Har aldri slått en kvinne

Bakgrunnen for rettssaken mellom det tidligere ekteparet er en kronikk i Washington Post fra 2018, der Heard tok et oppgjør med partnervold.

Depp, som var gift med Heard fra 2015–2017, har saksøkt ekskona med et krav på 450 millioner kroner for ærekrenkelse. Hun har levert motsøksmål på det dobbelte.

I sitt søksmål hevder Depp at det var Heard som var voldelig mot ham, både fysisk og psykisk. Spesielt hendelsene hvor Depp ble tilsendt et bilde av avføring i sengen og da Depp fikk kuttet av en fingertupp under en krangel har fått mye oppmerksomhet.

Depp mener at Heard har løyet om at han har mishandlet henne – og at karrieren hans er skadeskutt i kjølvannet av dette. Tidligere i rettssaken har Depp uttalt at anklagene var et stort sjokk for ham.

– For omtrent seks år siden kom Heard med noen fryktelige og opprørende kriminelle påstander mot meg som ikke var sanne. Jeg har aldri slått Heard. Jeg har aldri slått en kvinne i mitt liv, sa han under ed.

En rekke vitner, deriblant Depps søster, venner, flere samarbeidspartnere, livvakter, bobestyrere og politifolk, har tidligere vitnet i Depps favør. Alle støtter hsnd forklaring og sier at de aldri har sett ham utøve vold. Flere av de har uttalt at de har sett Heard få raseriutbrudd og fysisk gå løs på ham.

Depp har også forklart at han ved flere anledninger angivelig måtte bruke fysisk makt for å roe Heard ned i forsøk på å beskytte både henne og seg selv.

Avbildet med arr

Skuespillerinnen sier til retten mandag at vold ble en «del av hverdagen» mot slutten av forholdet til Depp.

Under mandagens rettssak ble det vist frem et bilde av Heard fra en filmpremiere i april 2015. På bildet kan en se flere arr på underarmen til Heard – noe hun hevder stammer fra en tidligere episode i Australia, hvor Depp angrep og kvalte henne

Noen måneder senere, i august 2015, var paret på togreise sammen i Sørøst-Asia. I sitt vitnesbyrd sier Heard at Depp grep tak i halsen hennes og dyttet henne opp mot veggen, og at hun «fryktet for sitt liv».

Endret forklaring

Tidligere har Heard hevdet at den første gangen hun ble slått av Depp var i 2013. Heard påsto da at hun ble slått da hun spurte om "Wino Forever"-tatoveringen hans – referanse til Depps ekskjæreste, Winona Ryder.

Fra vitneboksen mandag endrer sier hun imidlertid at den første volden skjedde året før, tidlig i 2012.

– Jeg er flau over å si at jeg ønsket å tro at perioden hvor vi var forelsket og han var edru varte lengre enn den gjorde. Jeg tror jeg ønsket å tro at jeg ikke ble slått så tidlig i forholdet.

Heard forklarer videre at Depp skal ha vært avholds i større perioder av året, og at hun dermed «glemte at det var kaos før den tid».

– Du glemmer aldri den første gangen noen slår deg på den måten. Jeg tok bare feil av datoen.

– Grovt overdrevet

Depp har uttalt i retten tidligere at han aldri har tatt substanser for å feste, men «for å slippe unna sine spøkelser». Ifølge han har det vært mange år hvor han ikke har rørt noen rusmidler, heller ikke alkohol.

– Heards beskyldninger om mitt rusbruk er grovt overdrevet, mye av det er ren og skjær løgn. Jeg tenker det var en enkel blink for henne å skyte på. Når du har fortalt noen mye om deg selv kan den informasjonen brukes mot deg.