RUMPELDUNK: I «Harry Potter» spilles sporten med sopelimer i luften.

«Harry Potter»-basert sport har fått nytt navn

Sporten rumpeldunk eller på engelsk «quidditch» har nå fått et nytt navn. Det ble bestemt denne uken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Quidditch, sporten som er hentet fra «Harry Potter»-universet, har offisielt blitt endret til Quadball.

Bakgrunnen for endringen er at to rumpeldunk-organisasjoner i USA mener Harry Potter-forfatter J.K. Rowlings påståtte transfobiske holdning ikke reflekterer sportens verdier. I tillegg trenger sporten et eget varemerke som ikke tilhører Warner Bros.

– Navneendringen er en «game changer» for oss, skrev grunnleggerne av en av organisasjonene, som nå heter Major League Quadball (MLQ) i et åpent brev denne uken.

På norsk er sporten oversatt til rumpeldunk. I den ikke-magiske virkeligheten vi lever i spilles sporten på bakken, men fortsatt med sopelime mellom beina.

KRITIKK: Forfatter J.K. Rowling har fått mye kritikk for hennes kommentarer om transpersoner. Navnebyttet er blant annet et grep for å distansere seg fra Rowling og Harry Potter-universet.

Ønsker at alle skal bli inkludert

Det var i desember i fjor at de to organisasjonene, som nå heter U.S. Quadball (USQ) og Major League Quadball (MLQ), delte en felles uttalelse om at de ønsket å endre sportens navn.

Det er to grunner til at de har ønsket å endre navn. Det første er å få navnet som et varemerke, siden Warner Bros fortsatt eier «Quidditch», men og for å skille seg fra «Harry Potter» og forfatter J.K. Rowling.

Rowling har mottatt omfattende kritikk for flere tweets om transpersoner.

Ifølge the New York Times skal en talsperson for de to organisasjonene, Jack McGovern, ha sagt at sportens tilknytning til Rowling har vært problematisk under rekrutteringen av nye spillere.

Rumpeldunk er en inkluderende sport, mener organisasjonene. Det spilles med seks spillere på banen, der maks fire er av samme kjønn.

I brevet som ble publisert tirsdag, står det at navneendringen er et resultatet av tusenvis av tilbakemeldinger fra hele verden.

– Quadball er ikke bare et nytt navn, det er et symbol for en fremtid for sporten uten begrensninger. Med den håper vi å gjøre sporten til akkurat det den ønsker å være: noe for alle.

SOPELIME: Rumpeldunk-spiller Sam Roitblat fra Bowling Green State University viser hvordan man kan sveve gjennom luften på en sopelime selv om man er gump (ikke-magisk, muggle på engelsk). Bildet er fra Quidditch World Cup i Kissimmee, Florida i april 2013.

International Quidditch Association (IQA) vil ta i bruk det nye navnet.

– IQA er veldig glade for å bli med USQ og MLQ på å endre navnet på sporten vår og støtter denne endringen på tvers av våre medlemmer over hele verden, sa Chris Lau, leder av IQA Board of Trustees, i en uttalelse ifølge Variety.

Sporten ble funnet opp ved Middlebury College i Vermont nordøst i USA i 2005, og blir i dag spilt av nesten 600 lag i 40 ulike land, ifølge bransjemagasinet.

Kan endres i Norge

Norge er blant landene som kan bli påvirket, men navneendringen vil ikke skje her med en gang, ifølge leder i Norsk Rumpeldunkforbund, Jørgen Stenløkk (27).

– Vi har ikke hatt så mye tid til å tenke på det internt, vi er et lite land i et større system, sier han, og legger til:

– Det står på agendaen, men det blir en prosess som kommer til å ta litt tid.

BRONSE: Jørgen Stenløkk under European Games i Oslo i 2017. Da vant det norske landslaget i rumpeldunk bronsemedalje.

Han forteller at enten er det et alternativ at man endrer navnet til quadball eller at man beholder navnet rumpeldunk.

– Det er litt blandede meninger om det.

Turnering i Irland

I Norge er det mellom fem og seks lag i de store byene, ifølge Stenløkk.

Og det er ikke bare superfans av bok- og filmserien som er spillere.

– Det er en god blanding. De fleste har nok startet å spille fordi de likte «Harry Potter», men det er sjelden et tema på trening.

I helgen skal det norske landslaget delta på turneringen European Games i Irland. 20 land deltar, og det blir den siste internasjonale «quidditch»-turneringen, siden det offisielt skal hete quadball fremover.

– Vi skal prøve å få til en medalje, sier Stenløkk.

Norge kom på 6. plass av 20 lag i forrige European Games i 2018.

