Første titt på Harry Potter-gjenforening

Fansen venter i spenning, og nå har vi fått første skikkelige titt på hva som venter oss i HBO-spesialen «Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts», som kommer første nyttårsdag.

Mandag slapp HBO Max den offisielle traileren til Harry Potter-gjenforeningen, som er laget i forbindelse med 20-årsjubileet for den første filmen i den populære serien, «Harry Potter and the Philosopher's Stone».

Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) og Emma Watson (Hermione Granger) gjenforenes i Warner Bros. Studio Tour i London, mimrer tilbake til de ti årene da de var med på å lage de åtte Harry Potter-filmene. Den første hadde kinopremiere 4. november 2001. Den siste 7. juli 2011.

– Det føles som det ikke er lenge siden – og som om det er lenge siden, sier Watson i klippet.

Hun sitter sammen med de to Galtvort-vennene sine i Gryffindors oppholdsrom.

– Det som skremte meg mest var betydningen av at det mest meningsfulle i livene våre var over, sier Radcliffe, og legger til:

– Men det ble ikke sånn.

Til gjenforeningen kommer også stjerner som Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Matthew Lewis (Neville Longbottom) og Evanna Lynch (Luna Lovegood). I tillegg møter vi flere av filmskaperne som står bak de åtte filmene.

– Når ting er virkelig mørke, og tidene er virkelig tøffe, er det noe ved Harry Potter som gjør livet rikere, sier Watson i traileren.

– Det er et sterkt bånd som vi alltid vil ha, svarer Grint.