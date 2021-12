HAR ANMELDT FORHOLDET: Per Sandberg i resepsjonen der tyven herjet på Grand Hotel.

Per Sandberg utsatt for nok et innbrudd og hærverk: − Tyven lekte resepsjonist i en halvtime

Per Sandberg (61) fikk julefreden forstyrret da hotellet han drifter i Halden fikk ubuden gjest lille julaften.

Av Silje Kathrine Sviggum

Heldigvis for Sandberg skortet det på metodikken for innbruddstyven, som skal være en gammel kjenning av politiet. Innbruddet skjedde 23. desember i 18.30-tiden på Grand Hotel i Halden, som drives av Sandbergs samboer Bahareh Letnes (31).

– Uvedkommende har revet ned et overvåkingskamera i bakgården før han klatret opp et avløpsrør og inn et vindu fra andre etasje og inn i korridoren der gjester bor. Men det er jo jævla smart, da, å stille seg opp foran overvåkningskameraet før han rev det ned, humrer Per Sandberg i telefonen.

– Ikke har han fått med seg at vi har overvåkningskamera i resepsjonen heller. Vi har tidsløpet og alt dokumentert.

POLITIET PÅ STEDET: Per Sandberg ble avhørt etter at en innbruddstyv spilte resepsjonist og stjal kofferter.

Lurte hotellgjestene som resepsjonist

Sandberg har akkurat blitt avhørt av politiet på ettermiddagen 2. juledag før han lar seg intervjue av VG. Til å være en mann som har opplevd så mange innbrudd og hærverk det siste året at han ikke klarer å huske antallet selv – «det er tre eller fire» – er han oppsiktsvekkende kvikk i røsten og frisk i humøret.

– Det er jo jul, så man kan jo se på denne saken med glimt i øyet også. Etter å ha kommet seg inn gjennom vinduet, satte innbruddstyven seg i resepsjonen og snakket med flere gjester. Vi har ikke fått snakket med dem ennå, men på overvåkingsvideoen ser det ut som om de tror at det er en vikar på plass.

STUDERER SKADENE: Per Sandberg måtte rykke ut til Grand Hotel etter innbruddet.

Oppdragsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at politiet er kjent med saken.

– Vi har hatt en patrulje på stedet som har sett på overvåkingsbildene. Patruljen gjenkjenner vedkommende som har gjort dette. Vi har en navngitt mistenkt, sier Larsen til VG.

– Har dere fått fatt i vedkommende?

–Nei. Vi oppretter nå en sak basert på videoovervåkingen der personen har status som mistenkt. En trafikkulykke gjorde at vi måtte omprioritere vår patrulje på stedet før mannskapet var helt ferdige med undersøkelsene.– Men jourhavende jurist har besluttet at mistenkte ikke skal pågripes i dag. Vi oppretter en sak som vil bli fulgt opp på dagtid i morgen av politiet i Halden.

GLADERE TIDER: Per Sandberg og Bahareh Letnes åpnet Grand Bar i Halden i mai 2020. Da kom Tore Letnes, fosterfaren til Baraheh, helt fra hjembygda Skogn for å drikke øl.

Kjeder seg i julen

Innbruddet påvirket ikke baren Grand Bar i hotellbygget, som for tiden er stengt, men gikk ut over overvåkingssystemet og gjesters eiendeler.

– Dette er en ren vinningsforbrytelse. Vi har fått frastjålet noe post, kofferter fra resepsjonsområdet og noen små effekter, men tyven har ikke fått med seg mesteparten av det han hadde samlet. Saken er anmeldt og politiet vet hvem mannen er. Det som er irriterende er å brukes å mye tid på avhør og papirarbeid og så må vi jo få opp et overvåkingskamera igjen.

– Hvordan feirer du og Bahareh jul?

– Som alle andre; vi sitter hjemme og kjeder oss. Det er jo ikke noe uteliv, sukker Sandberg.

– Det blir vennebesøk og hjemmekos foran peisen. Og papirarbeid.

Rammet av omikron

Det har ikke manglet på drama for den tidligere Frp-politikeren etter at han valgte kjærligheten foran politikken.

– Det skjer noe hos oss hver eneste dag. Når du driver bar og har tre-fire innbrudd i året så er det klart at da ...

Sandberg lar setningen henge før han fortsetter:

– Vi elsker å drive baren og hadde mange planer for desember, blant annet et fantastisk nyttårsball. Det er dessverre kansellert. Vi mistet en rekke julebord og en konsert også, dessverre. Når du forbereder deg på høy aktivitet og blir nedstengt, da blir det en annerledes jul med mye hjemmetid. Det er så kaldt i Halden også, 11–12 minus, det nytter ikke å gå ut, mener han.

HOLDER HUMØRET OPPE: Per Sandberg lar seg ikke vippe av pinnen av nok et innbrudd.

– Hvilket julebudskap har du til folk som opplever innbrudd i høytiden?

– Det er jo umulig når slikt skjer, men vær tålmodig. Det kommer lysere tider på et eller annet tidspunkt. Ikke la slike ting påvirke julefeiring og det som er viktig i julen uansett hvor irriterende det kan være, oppfordrer Sandberg.

– Det er vanskelig nok likevel for tiden, men corona og høye strømpriser. Ikke la slike ting som et lite innbrudd påvirke humøret i julen. Det vi trenger nå er å holde humøret oppe.

