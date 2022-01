Fikk hat da han forlot Twitch

Ludwig Ahgren (26) har fått høre det fra tidligere fans etter at han i november undertegnet en stor avtale med YouTube. Han forteller også om da han skal ha fått sparken fra Snapchat.

Av Håvar Bremer

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gameren var svært populær på streaming-tjenesten Twitch. I april fjor slo han den tre år gamle rekorden til Fortnite-veteranen Ninja da han hadde 283.066 abonnenter, melder Dexerto.

Det er grunn til å tro at YouTube betalte amerikaneren godt da Ahgren meldte overgang til deres plattform i november.

Overrasket

Abonnementsbasen der teller for øyeblikket 2,6 millioner for 26-åringen. I en video nylig fortalte han at han har vært sjokkert over meldingene han har fått etter at han byttet arbeidsgiver.

GAMLE DAGER: Ahgren i aksjon på Twitch.

– Hvordan har byttet vært? Jeg synes det har vært bra. Men jeg sliter fortsatt med det samme som den første uken: Folk er mye slemmere enn jeg trodde.

Han sa videre at han ikke lar det gå innpå seg, og at innholdsskapere som ham er så eksponert at veien er kort til de «slemme folkene».

Han ble likevel overrasket over at hardcore Twitch-brukere hadde så mye imot YouTube.

– Men det gir kanskje mening, at det er som å holde med et fotballag, sa han.

Sparken fra Snapchat

Ahgren fortalte også at han tidligere har forlatt en jobb, men da av andre grunner. Han jobbet for Snapchat, men måtte slutte under det som skal ha vært ganske spesielle omstendigheter.

– Jeg stjal fra arbeidsplassen. Nye selskaper har ofte mange frynsegoder, som kjøleskapene fulle av La Croix og Bebybel. På fredagene fylte jeg opp to bæreposer så jeg kunne ha det i helgene fordi jeg var blakk, fortalte han.

Han er ikke sikker på at dette var grunnen til at han ble oppsagt, men han mistenker det. Om det virkelig stemmer, eller om han fleipet, er også noe uklart.

– Det er sykt at Ludwig før jobbet i Snapchat, og nå har de saker om han, skrev en Reddit-bruker.