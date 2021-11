PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry, her i New York 23. september.

Prins Harry om «Megxit»: − Kvinnefiendtlig

Prins Harry (37) er sterkt motstander av uttrykket «Megxit», som britene bruker om han og konas flytting til USA.

Betegnelsen er blitt et innarbeidet begrep i britiske og amerikanske medier, som en variant av britenes brexit, altså Storbritannias utmelding fra EU.

Men prins Harry ser ikke noe humoristisk i sammenligningen. Det gjorde han klart under en digital debatt med tema «The Internett Lie Machine» i regi av magasinet Wire tirsdag, melder Reuters og People.

– Kanskje folk vet det, eller kanskje ikke, men begrepet «Megxit» var og er et kvinnefiendtlig uttrykk. Det ble opprettet av et nettroll og ble senere forsterket gjennom kongekorrespondenter. Siden har det vokst og blitt innarbeidet i tradisjonelle medier, uttalte Harry.

«Megxit» ble i starten brukt i artikler der det ble spekulert rundt at amerikanske Meghan (40) skal ha lokket prinsen ut av hjemlandet, og at hun var årsaken til at han trakk seg ut av kongehuset. Prinsen har rett i at uttrykket nærmest er blitt etablert som en fellesbetegnelse på han og kona.

BESKYTTENDE: Prins Harry med en støttende hånd på hertuginne Meghans rygg under minnestunden for 11. september på Manhattan i New York for halvannen måned siden.

Harry skal ikke ha utdypet «Megxit» ytterligere, men han snakket om alle løgnene han mener er publisert om ham og kona i sosiale medier og andre medier.

– Krise

Prinsen brukte ord som «global humanitær krise» om det han mener er formidling av desinformasjon og usannheter.

– Det er fryktelig. Ingen er trygge, og ingen er beskyttet. Det er umulig å gjemme seg for, sa han.

Harry kom så inn på sin avdøde mor, prinsesse Diana, som endte sitt liv i en bilulykke, jaget av paparazzi.

– Jeg kjenner til dette så altfor godt. Jeg mistet moren min på grunn av denne egenproduserte galskapen. Selvsagt er jeg fast bestemt på ikke å miste mine barns mor på grunn av det samme, skal han ha sagt.

Både prins Harry og Meghan engasjerer seg sterkt i temaet psykisk helse. Det vakte stor oppmerksomhet da hertuginnen sto frem i april med betroelser om at hun hadde hatt selvmordstanker.

Samme dag som Harry deltok i debatten, deltok Meghan i et annet diskusjonsforum i New York. Der skal hun blant annet ifølge People ha uttalt at «tabloidaviser bør merkes med samme advarsel som sigaretter».

Paret fikk en datter i juni. Far før har de sønnen Archie (2).

I sommer ble det klart at prins Harry har signert bokavtale med forlaget Penguin Random House.

Biografien har så langt ikke fått noen tittel, men forlaget lover en «intim og inderlig» beskrivelse av prinsens liv.

– Prins Harry vil dele, for aller første gang, den hele og fulle mengden av erfaringer, eventyrlige opplevelser, tap og livslekser som har vært med på å forme ham, het det i kunngjøringen.