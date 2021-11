FRI: Britney Spears er ikke lenger under vergemålet til Jamie Spears.

Britney Spears’ vergemål opphevet etter 13 år

Fredag kveld norsk tid kom den endelige avgjørelsen: Britney is free.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Denne uken kommer til å bli veldig spennende for meg! Jeg har ikke bedt mer for noe i mitt liv, skrev Spears i et Instagram-innlegg tidligere denne uken.

Innlegget ble senere slettet.

Like før nyheten om opphevelsen av vergemålet sprakk, la Spears ut et lettkledd bilde, også på Instagram.

Etter 30 minutter hadde bildet, uten medfølgende tekst, fått 90.000 likerklikk og tusenvis av kommentarer i sjangeren «WOW», «We love you!» og «#FREE BRITNEY».

Musikkmagasinet Rolling Stones at enden for vergemålet, som Spears selv har kalt for «ondt», fikk sin ende i samme bygning som det for nær 14 år siden ble innført.

Utenfor bygningen hadde masse fans samlet seg, og jubelen var stor da den endelige avgjørelsen var et faktum (se billedserie).

– Ikke nødvendig

Spears fikk i oktober fjernet far Jamie Spears fra vergemålet, og hun fikk selv velge en midlertidig erstatter.

Faren har styrt over 39-åringens personlige økonomi og forretningsmessige forhold i nesten 14 år. Vergemålet ble opprettet da popstjernen begynte å vise tegn til psykisk sykdom.

Det antas at Britney Spears har en formue på 60 millioner dollar.

Dommeren i Los Angeles godkjente fredag prosessen med å gjøre slutt på den kontroversielle ordningen.

– Vergemålet over det personlige og økonomiske tilknyttet Britney Jean Spears er ikke lenger nødvendig, slo dommeren fast fredag.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: CAROLINE BREHMAN / EPA

Betent forhold

Spears’ forsvarere har sagt at faren aldri var «egnet til å styre», og vist til påstander om alkoholisme og «traumer han har påført datteren siden hennes barndom».

Spears har også hevdet at hun har ønsket seg flere barn med forloveden Sam Asghari, men at faren har nektet henne å fjerne en spiral. Faren bestrider anklagene.

Saken om vergemålet har ført til stort engasjement og to dokumentarfilmer. Tilhengere av popstjernen startet kampanjen #FreeBritney, som ble et stort fenomen på internett. Store folkemengder med «Free Britney»-skilt har vært fast inventar utenfor domstolen ved de tidligere rettsmøtene.