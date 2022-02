EKSPAR: Kanye West og Kim Kardashian på Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala i 2019.

Kanye West beklager for å ha trakassert Kim Kardashian

Kanye West (44) sier at han «jobber med måten han kommuniserer på».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Kanye, eller Ye – som han nå kaller seg, har bombardert Instagram de siste dagene med hard skyts mot ekskonas nye kjæreste, «Saturday Night Live»-komiker Pete Davidson (28). Han har også lekket det som skal være private tekstmeldinger. Nå angrer han.

I skrivende stund ligger det bare ett innlegg på rapperens profilside, og det er et bilde av ham selv på en tom scene – og med en beklagelse til Kim Kardashian (41).

«Jeg har lært at når jeg bruker store bokstaver til folk, så føles det som om jeg skriker til dem», lyder det fra Kanye.

«Jeg jobber med måten jeg kommuniserer på», skriver han og legger til at han innser at han med fordel kan dra nytte råd fra profesjonelle og «samfunnsledere».

«Takk til alle som støtter meg. Jeg vet at å dele skjermbilder var støtende, og at det fremstår som trakassering av Kim. Jeg tar ansvar for det. Jeg lærer fortsatt her og nå, og jeg har ikke alle svarene. Å være en god leder, betyr også å være en god lytter», heter det videre.

Kim Kardashian og Pete Davidson har vært et par i noen måneder, men Kanye har gjort det klart for all verden at han ikke vil skilles. Kim på sin side har vært redd for at eksmannens fans skal komme til å skade hennes nye flamme.

Kanye West: – Hun er fortsatt kona mi

Kanye og Kim har fire barn sammen. Kim søkte om skilsmisse i februar i fjor. Enn så lenge er de bare separert. I rettspapirene står det at hun flere ganger har forsøkt å få Kanye til å gå med på skilsmisse, men at han «ikke har respondert».

