Influencer Anniken «Annijor» Jørgensen beskyldes for plagiat

Anniken «Annijor» Jørgensen skapte stor ståhei med boken «Bare en natt til» i fjor høst. Bråket er ikke over.

Under tittelen «Forelskelsen» skriver Anniken Jørgensen følgende i sin bok:

«There are a few things in life so beautiful they hurt: swimming in the ocean while it rains, the first sip of a glas of redwine, street lights in an empty car in the middle of the night, bars after 2 AM, all the things we yet know - and that I am falling for you.»

Passasjen er signert med «Me», men baserer seg på den australske poeten Beau Taplin, som tidligere har skrevet dette:

«There are a few things in life so beautiful they hurt: swimming in the ocean while it rains, reading alone in empty libraries, the sea of stars that appear when you’re miles away from the neon lights of the city, bars after 2am, walking in the wilderness, all the phases of the moon, the things we do not know about the universe, and you.»

«Respektløst»

Når VG henvender seg til Taplin med spørsmål om hva han synes om Jørgensens bruk av hans tekst, svarer han at det er «respektløst og fornærmende».

– Å imitere andres arbeid ordrett, for så å presentere det som sitt eget, og så enda verre – å selge det – er ikke et tilfelle av å ha blitt «inspirert» av en annen skribent, skriver Taplin til VG.

Han skriver videre at sitatet i Jørgensens bok «definitivt er klar plagiering» av hans verk.

– Det er skuffende. Jeg vil ikke dømme noen for én ting de har gjort, men om hun beundret arbeidet mitt nok til å kopiere det, skulle jeg ønske at hun hadde vist meg nok respekt til å be om tillatelse først. Jeg husker fortsatt at jeg skrev det diktet, hvem det handlet om og hva som inspirerte det, og det betyr like mye for meg nå som det gjorde da. Å se det bli plagiert og brukt på denne måten er opprørende, skriver Beau Taplin i e-posten.

Han skriver videre at det er en fin linje mellom å hedre kunst man beundrer og å regelrett plagiere det - og at dette er et klart eksempel på sistnevnte.

Kontaktet Jørgensen

Før Taplin svarte VG, tok han imidlertid kontakt med Jørgensen direkte.

I et blogg-innlegg publisert onsdag ettermiddag, med tittelen «kjære VG», erkjenner Anniken Jørgensen at ett av sitatene i boken delvis er fra Taplin, men at hun ikke visste hvor diktet kom fra.

«Som dere ser er quoten (sitatet, journ.anm.) jeg har skrevet i boken min veldig inspirert av hans ord. Problemet var bare det at denne «quoten» har jeg helt sikkert funnet på noens bilde på Instagram, uten navn. Dere vet. Slike ting som florerer rundt,» skriver Jørgensen.

Hun skriver videre at det ikke er noen unnskyldning, og at hun burde ha prøvd å finne ut hvem som skrev diktet. Ifølge Jørgensen tok Taplin selv kontakt med henne etter at han ble kontaktet av VG.

«Han fortalte meg at han ikke hadde noen vonde følelser til meg, men at dette kunne vi fikse uten media. Jeg kunne jo bare betale han. Det var det mest riktige å gjøre», skriver hun.

Fått krav

Anniken Jørgensens forlegger, Alexander Elgurén i Panta Forlag, svarer på vegne av både forlaget og Jørgensen selv. Han bekrefter at de har fått et krav.

– Vi har lest meldingene som vedkommende har sendt Anniken de siste dagene. Vedkommende ber om at Anniken skal betale en uspesifisert sum penger direkte til han personlig for påstått krenkelse av tredjeparts rettigheter, under trusselen av at han vil få VG på saken om hun ikke gir etter for hans krav og betaler. Slike trusler kan anses for å være på kanten av et utpressingsforsøk, sier Elgurén, som bekrefter at de har kontaktet Jørgensens advokat, Tony A. Vangen.

– Vangen har bedt vedkommende å sende et formelt juridisk krav rett til ham, slik at det kan gjøres en rettslig vurdering i forhold til norsk og internasjonal åndsverkslov, forteller forlagssjefen.

Sosiale medier

Taplin skriver til VG at han vil følge opp saken, uten å spesifisere hvordan.

I blogg-innlegget understreker Anniken Jørgensen at Taplins dikt er det eneste som har blitt feilsitert i boken.

«Alle de andre quotene i boken (har) så klart riktig eier under seg. Alle sammen» skriver hun.

Ytterligere to sitater mangler imidlertid kilde.

Alexander Elgurén mener at grunnproblemet er at sosiale medier rommer uendelige sitater, bilder, tekstbrokker, videosnutter av både poeter, politikere og andre.

– Gjenbruk, inspirerte sitater, omformuleringer, redigeringer forvandler det opprinnelige uttrykket og tar det ofte ut av kontekst. Så siver dette inn i mainstreamen. Slik saken med Gyldendal nylig viser, og også det siste døgnets hendelser i VG-huset, så er virkeligheten i 2019 slik at det krever skjerpede sjekkpunkter for alle som driver med publisering, også oss. Det er vi tydelige på at vi selvsagt skal jobbe mer med fremover, sier Elgurén.

Magesår

Anniken Jørgensens «Bare en natt til» skapte storm også i fjor da Simen Auke - som er bandkollega med Jørgensens eks-kjæreste - engasjerte advokat for å få navnet sitt fjernet fra boken.

Den profilerte bloggeren og influenceren sa til VG før jul i fjor at alt bråket rundt bokdebuten hadde påført henne magesår.

Plagiat beskrives slik i Store norske leksikon: «å ettergjøre andres verk på en utilbørlig måte og utgi dette som sitt eget».

Uenig i plagiat-påstand

Dr juris Olav Torvund ved Universitetet i Oslo har studert de to omtalte passasjene og mener det er vanskelig å gi en dom om dette er plagiat eller ikke, ut fra lite - om noe - rettspraksis på området.

– Så å si at noe rettslig sett er en ulovlig ettergjøring, med to streker under svaret, er nesten ikke mulig. Men jeg synes at dette ble veldig likt, med så mange elementer fra originalen, både i direkte tekst, i form og tematikk, alt slikt som, særlig i kombinasjon, trekker i retning av at dette ligger for nær originalen. Men noe sikkert svar, det har vi nok ikke, sier Torvund til VG.

Litteraturkritiker Bernhard Ellefsen i Morgenbladet mener at det er «å skyte langt over mål» å bruke plagiat-begrepet i dette tilfellet.

– Da må man i tilfelle avdekke noe systematisk, tenker jeg. Når jeg selv har jobbet med slike saker, er det først når avskriften eller «lånene» har vist seg å være noe i nærheten av en metode hos forfatteren, at jeg har grepet til så sterke ord som plagiat. Det handler jo også om å ikke utvanne begrepet fullstendig, sier Ellefsen til VG.

