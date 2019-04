SAMMEN PÅ INSTAGRAM: Tirsdag lanserte prins Harry og hertuginne Meghan sin felles instagramkonto. Foto: Tim Whitby / PA Wire

Meghan gjør comeback på sosiale medier

Tirsdag ettermiddag var hun tilbake, men nå med en felles instagramprofil med ektemannen, prins Harry.

Kontoen som heter sussexroyal – presenteres som «den offisielle instagramkontoen for deres kongelige høyheter, hertugen og hertuginnen av Sussex». I det første innlegget publiserer de to bilder fra forskjellige oppdrag de har hatt den siste tiden.

I løpet av noen få timer, har Harry og Meghan fått 337.000 følgere – og den ene innlegget som langt er publisert, har fått 124.000 likes. De to har inntil nå brukt Kensington Palace sine egne kanaler på sosiale medier.

Det var i januar 2018 Meghan stengt sine kontoer på Facebook, Twitter og Instagram, som seg hør og bør for et blivende medlem av den britiske kongefamilien. inntil nå har Meghan og Harry benyttet seg Kensington Palace sine egne kanaler på sosiale medier, hvor de har måttet dele oppmerksomheten med arveprins William, hans hertuginne Kate og deres tre barn.

Men fra i dag av står Harry og Meghan på egne ben også i sosiale medier. I forbindelse med lanseringen av instagramkontoen, skriver de to: – Vi gleder oss til å dele vårt arbeide som er vår drivkraft med dere, saker vi støtter, viktige begivenheter og muligheten til å kaste lys over viktige saker. Vi takker for støtten – og ønsker velkommen til sussexroyal.

I fjor høst ble det kjent at britiske prinsen og hertuginnen pusser opp et nytt hus i Windsor , utenfor London sentrum. Huset heter Frogmore House, og er en del av Windsor Castle. Her hadde også paret mottagelsen i bryllupet sitt i fjor.

Publisert: 02.04.19 kl. 18:47