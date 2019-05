Prinsesse Märtha Louise: Vil ikke si fra seg prinsessetittelen

Prinsesse Märtha Louise sier hun tidligere har diskutert å si ifra seg prinsessetittelen med sine foreldre, men at det ikke er aktuelt for henne nå.

Torsdag var de to gjester i «God morgen, Norge» på TV 2. På vei inn til TV-kanalen var kjæresteparet svært ordknappe.

– Vi har hatt det fantastisk her i Norge, trass kaoset, åpnet prinsessen med i sendingen.

På spørsmål om presset rundt hennes privatliv har vært verre nå enn tidligere, sier hun:

– Det har vært mer intenst på færre dager, men ikke verre.

Oppfordret til å si ifra seg prinsessetittelen

Fædrelandsvennen skriver torsdag på lederplass at det er hennes egen sak hvem hun er kjæreste med, men at det angår hele samfunnet når de to bruker tittelen hennes i kommersiell virksomhet.

VG forsøkte å stille prinsessen spørsmål om bruk av tittelen i kommersiell virksomhet da paret gikk inn til TV 2 , men fikk ikke svar.

– Jeg er født inn i den familien og har valgt denne måten å leve på. Jeg får ikke noen penger fra staten. Alle som gjør en jobb får betalt, sa hun da tema kom opp under intervjuet i God morgen Norge.

Hun sier at hun ville gjort det samme dersom hun ikke var prinsesse.

– Har du vurdert å si ifra deg tittelen?

– Det er ikke noe jeg vurderer. Jeg er del av den familien.

Hun forteller at hun tidligere har tatt det opp med kongefamilien når lignende kritikk er kommet opp. Det har hun ikke gjort denne gangen.

Märtha mener at det blir skrevet mye av pressen som ikke stemmer.

– De tar noe som er unøyaktigheter, og spinner videre på det.

Utfordret om helbredelse

Under intervjuet satt de to ved siden av hverandre i sofaen, hun i en mørk bluse, han i sort blazer. Mens de svarte på spørsmål om alt fra mediestormen til hvor de bor, så de oppmuntrende på hverandre.

Sjaman Durek Verrett ble utfordret på at det er hevdet at han har sagt at han kan kurere kreft. Det avviste han kontant.

– Absolutt ikke.

– Det har jeg aldri sagt at jeg kan. Jeg tror mye av det kommer fra andre som har skrevet ting om meg som ikke er sant, og så har folk har hentet litt her og litt der fra andre, men de har aldri fått det fra meg.

På vei ut fra intervjuet hos TV 2 ble de to nok en gang møtt av et stort presseoppbud. Heller ikke da var kjæresteparet, som holdt hender på vei til bilen, særlig snakkesalige.

Det var derimot Verrett da han ankom Gardermoen tirsdag og ble møtt av kjæresten Märtha.

Se video fra ankomsten under:

Noen dager har gått siden prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett kunngjorde sin kjærlighet til hverandre på Instagram, og de har siden skapt overskrifter i både norsk og utenlandsk presse.

KJÆRESTER OG BUSINESSPARTNERE: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett på bildene de tok for å promotere sin forestående turné. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

All kritikken har ført til at menighetsrådet snudde – og paret dermed måtte flytte foredraget de skulle holde i St. Petri-kirken i Stavanger.

Den selvutnevnte sjamanen har også hevdet at han ble diagnostisert med en uhelbredelig nyresykdom som førte til at han døde, og at han ble gjenfødt.

