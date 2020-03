FIKK KLEM: Stemningen mellom Hege Bøkko og Per Sandberg var ikke den aller beste. De ga hverandre likevel en klem etter at Bøkko tapte søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Ny ordkrig etter Hege Bøkko-exit i «Farmen kjendis»: – Det var noe som skurret mellom oss

Den 28 år gamle skøyteløperen lot seg ikke imponere av eks-politiker Per Sandberg. – Forutinntatthet er noen ganger vanskelig å justere, kontrer han.

Den fjerde uka av «Farmen kjendis» er ved veis ende, og søndag var det skøyteløper Hege Bøkko (28) som måtte gi tapt etter å ha tapt tvekampen i øksekast mot Mia Gundersen (58).

– Denne episoden har jeg gruet meg til at skulle komme, sier Bøkko, som bommet på alle kastene sine, til VG.

– Øksekast er bingo, og jeg rakk ikke å trene på det mer enn i cirka en halvtime før jeg dro inn. Men jeg vet at heller ikke Mia hadde gjort det. Jeg var rett og slett elendig til å kaste øks, mener den 28 år gamle skøyteløperen, som fortsatt har mulighet til å ta seg tilbake til gården gjennom sidekonkurransen «Torpet».

Før sitt aller siste kast visste hun at dersom hun fikk mer enn ett poeng, så ville hun vinne tvekampen.

– Jeg husker at jeg prøvde å nullstille, jeg tror jeg skiftet fotstilling og prøvde å gjøre det samme som Mia ved å stå med en fot fram. Jeg hadde ikke så mye å tape. Da var det kjipt at jeg nesten ikke nådde fram til blinken engang. Jeg skulle gjerne vært på gården lenger.

Målet til Bøkko var å ta seg til finaleuka. Men hun innrømmer at den fjerde uka var svært tung å komme seg igjennom.

– Jeg var ganske lei rett og slett. På grunn av visse ting.

– Hvorfor?

– Det var ting som skjedde og noen få personer som man begynte å bli litt smålei. Produksjonen, opplevelsen og alt var helt fantastisk, men jeg var ærlig på det der inne - at jeg hadde noen tunge dager både under den andre og den fjerde uka.

BOM, BOM, BOM: Hege Bøkko bommet på alle tre kastene sine, og måtte med det se seg slått av Mia Gundersen. Foto: Alex Iversen, TV 2

Hun forklarer:

– Det skjedde ikke så veldig mye, men det gikk på det at jeg og Per Sandberg ikke skjønte oss så godt på hverandre. Og når man ikke har så god kontakt med den som leder ukesoppdraget blir det vanskelig å finne motivasjon, forteller «Farmen kjendis»-deltageren, som fra den dagen Sandberg ble storbonde følte seg helt sikker på å bli valgt til førstekjempe.

– Jeg sa det til og med til produksjonen. Ifølge Per var det et vanskelig valg og det kan godt hende det, men det var noe som skurret mellom oss. Noe jeg rett og slett ikke klarer sette fingeren på.

VISTE FØLELSER: Bøkko var tydelig skuffet etter å ha tapt søndagens øksekast-konkurranse. Her er hun avbildet sammen med programleder Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Handlet det om kjemien mellom dere?

– Altså, jeg var jo én av hans største konkurrenter, men jeg tror samtidig at Erik Alfred var en større konkurrent enn meg. Jeg tror Per trodde at jeg og Erik Alfred spilte et spill mer enn vi gjorde. Selv orket jeg ikke å spille et spill der inne. Det var bare så langt ifra det jeg står for.

Og:

– Jeg ville i hvert fall ikke smiske meg inn på Per for ikke å bli valgt. Jeg digger at han er ærlig og direkte, men han gjorde det på en litt kverulerende og irriterende måte. Om vi var ærlige og direkte tilbake mot ham, så gikk han i forsvarsposisjon. Han tålte ikke å få ærligheten tilbake.

Og det var akkurat det som irriterte den nå «Torpet»-klare «Farmen kjendis»-deltageren aller mest.

– Da er det han som er hårsår. Det er dobbeltmoralsk. Når han da blir storbonde to ganger på fire uker og det er tydelig at noe har gått «shady» for seg... Jeg skjønner ikke at Tommy (Sharif, journ. anm.) kunne gå med på å velge ham til storbonde, men sånn er «Farmen».

Det var nemlig ingen som forventet at Sharif skulle velge Sandberg til storbonde den fjerde uka, mener Bøkko.

– Det var ikke i nærheten av våre tanker engang, sier Hege Bøkko til VG.

VG har vært i kontakt med tidligere Frp-politiker Per Sandberg, som ikke er overrasket over skøyteløperens utsagn.

– Jeg hører Hege gjenta dette i flere sammenhenger. Jeg tror jeg overlater til seerne å bedømme dette. Det kommer tidlig frem hva Hege sammen med andre kokkelerer med, skriver han i en sms.

58-åringen understreker at han ikke har noe å utsette på «Farmen kjendis»-konkurrenten, men mener at det samtidig kom tidlig frem at hun ikke hadde ham som noen «favoritt».

– Men, en toppidrettsutøver har jo et voldsomt konkurranseinstinkt. Så at hun tapte tvekampen mot Mia satt vel langt inne. Forutinntatthet er noen ganger vanskelig å justere, skriver han.

Førstkommende tirsdag blir det klart hvem som tar seg fra «Torpet» og inn igjen på «Farmen kjendis».

Publisert: 15.03.20 kl. 22:03

