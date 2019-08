KJÆRESTER: Isabelle Eriksen og Erik Sæter offentliggjorde forholdet sitt lørdag. Foto: Privat

Isabelle Eriksen (22) og Erik Sæter (22) avslører at de er kjærester

De tidligere «Paradise Hotel»-deltagerne bekrefter forholdet i sosiale medier. – Jeg trenger en som har litt styr på meg, og det har hun.

Oppdatert nå nettopp

I en YouTube-video avslører Isabelle Eriksen og Erik Sæter at de er kjærester. Til VG forteller de at de har datet i flere måneder, men at de nå nylig bestemte seg for at det var dem to.

– Det har ikke kommet ut før nå fordi jeg var litt skeptisk og redd. Det er ganske mange offentlige forhold som folk kritiserer og skal ha en mening om, og ikke minst ødelegge, sier Eriksen.

Hun forteller også at det var langt fra kjærlighet ved første blikk da de møttes første gang i januar.

– Da likte jeg han ikke i det hele tatt, det første han gjorde var å dytte meg, sier hun lattermildt.

Noen måneder senere var imidlertid tonen en annen, og den siste tiden har de tilbrakt mye tid sammen.

– Det er jo litt krevende å være offentlige personer, så det er best å være sikker før man gjør noe. Nå er vi sikre. Vi har tilbrakt mye tid sammen før vi ble kjærester også, for å la hverandre å kjenner, sier Sæter.

Eriksen beskriver ham som en snill person og ikke dømmer henne.

– Han er veldig støttende, sier hun.

Sæter forteller at utseende hennes var det første han ble tiltrukket av, før han ble kjent med henne.

– Hun klarer alltid å se det positive i ting, og hater drama. Jeg er helt motsatt. Hun får frem det beste i meg. Jeg trenger en som har litt styr på meg, og det har hun, hun er naturlig veldig sterk. Også er hun omsorgsfull, sier han.

Begge ble kjent gjennom realityprogrammet «Paradise Hotel», men i ulike sesonger. Sæter har også deltatt i «Farmen kjendis».

Publisert: 03.08.19 kl. 18:33 Oppdatert: 03.08.19 kl. 19:02

