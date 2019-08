BILLIE EILISH-IDOL: Aurora Aksnes (23) er en av superstjernen Billie Eilish’ store inspirasjoner. Men det blir neppe noe samarbeid mellom dem to i nærmeste fremtid, ifølge Aksnes. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Aurora utelukker Billie Eilish-samarbeid i nærmeste fremtid

Den norske stjernen snakker om møtet med Billie Eilish, nordmenn og følelser i et intervju med det britiske musikkmanagsinet NME.

I forbindelse med sitt tredje og ferske album «A Different Kind og Human (Step 2)» er Aurora Aksnes intervjuet av det anerkjente musikkmagasinet NME. Her snakker hun blant annet om å være en forkjemper for annerledesheten, og at man skal åpne seg mer om mental helse, som er tema i låten «River».

– Nordmenn er anstrengte

– I Norge er jeg ganske annerledes fra kulturen og måten ting har vært på. Vi er ganske anstrengte. Vi er veldig herlige, men vi synes det er vanskelig å uttrykke følelser. Det kommer ikke naturlig for oss, forteller 23-åringen.

Hun forteller videre at hun synes det er interessant å se på eldre generasjoner og hvor tøft det må ha vært å se folk bli alkoholikere og å falle inn på «mørke stier» hvor de ikke blir sett.

– Folk liker ikke å ta første steget. De trenger noen som lar dem vite at de ikke dør hvis de tar det første steget. Du kan snakke om følelsene dine, sier hun.

Det nye albumet fikk en firer på terningen hos VGs anmelder, som mener låtene er alt fra «nydelig drømmepop» til «for ordinært hist og her».

Aksnes setter også fokus på den høye selvmordsraten hos menn, og mener det snakkes for lite om machokulturen.

– Det er en felles fiende vi alle har, fordi det pusher oss altfor langt. Vi må fokusere mer på emosjonell utdanning. Det er viktig å vite at du er elsket, sier hun.

Om Billie Eilish-samarbeid: Kanskje én dag

Superstjernen Billie Eilish har tidligere fortalt at den norske artisten var blant grunnene til at hun startet med musikken, og i Australia møttes de to under festivalen Groovin The Moo.

Til NME forklarer Aksnes at møtet med 17-åringen var veldig fint, og at hun i tillegg møtte både broren Finneas og foreldrene til Eilish.

– De er en veldig fin familie, sier hun.

På spørsmål om det var snakk om noe fremtidig samarbeid under møtet, svarer hun:

– Jeg tror det er fint for henne å gjøre sin egen greie mer, å virkelig utforske. Men kanskje én dag. Jeg tror ikke det blir i nærmeste fremtid, men kanskje i en tid hvor vi begge kjeder oss.

Publisert: 02.08.19 kl. 17:32 Oppdatert: 02.08.19 kl. 18:12