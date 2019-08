PEER GYNTS-RIKE: Denne helgen er Toralv Maurstad på Gålå, både for å åpne årets Peer Gynt-stemne og steppe inn på en forestilling etter et sykdomsforfall. – Jeg er jo bare 92 år, sier han. Foto: Jørn Pettersen

Toralv Maurstad (92): – Jeg må jo holde det gående

FEFOR VG) – Det går ikke an å stoppe, da er det slutt, sier Toralv Maurstad.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Selv i en alder av 92 år er han ikke redd for å ta på seg nye oppgaver, gjerne på sparket. Fredag åpnet han årets Peer Gynt-stemne på Gålå.

Lørdag stepper han inn på kort varsel sammen Dennis Storhøi, Mads Ousdal og Ingebjørg Bratland til «Mestermøte» for å gjenta suksessen fra to år tilbake.

– Det blir veldig moro – forrige gang fikk jeg spille Mor Åse, det har jeg aldri gjort før, fortsetter Toralv Maurstad.

les også Toralv Maurstad falt på isen – fikk brudd i foten

VG møter han på Fefor – like ved Gålå. Midt i Peer Gynts rike. Ikke langt herfra var det Henrik Ibsen satt og skrev det som etter hvert er blitt et av verdens mest kjente teaterstykker med en tilnærmet evig aktualitet. Selv spiller har han i hele vinter spilt sitt egen og kritikerroste Peer Gynt-forestilling. Selv etter at falt på isen og brakk benet.

– Jeg må jo holde det gående, gjentar hele Norges Toralv.

Selv synes han ikke det er så veldig oppsiktsvekkende at han fortsatt holder koken – ei heller at han til høsten er tilbake med åtte nye forestillinger av Peer Gynt på Det Norske Teatret.









I STORFORM: Toralv Maurstad var i storform da han mimret om sine opplevelser med Peer Gynt på lørdag. Mads Ousdal (t.h.)

– Jeg er jo bare 92 år, sier han med et stort smil.

Oppskriften er ganske enkel:

– Jeg har ikke gjort noe annet enn å spille golf og tennis. Veldig moro begge deler og det gir plenty med trening, sier Toralv Maurstad.

Han forteller om utenlandsreiser med store golfbager.

– Vi er en gjeng som har vært i Spania, Portugal og Irland og spilt golf. Det har vært fine turer, slår Toralv Maurstad fast.

Ved siden av golf og tennis er det de to hundene Tussa og Stella som holder ham i form.

– Det blir turer hver dag. Jeg prøver å være aktiv og bruke kroppen hele tiden, fortsetter Toralv Maurstad.

les også Mesterlig Maurstad!

Etter at han fikk slag i april 2016, har han vært mye til behandling og rehabilitering på Skogli helse- og rehabiliteringssenter på Lillehammer. Nå senest i dagene før han skulle opptre på Peer Gynt på Gålå.

– Jeg har ti behandlings dager der i år – og nå skal jeg tilbake igjen i november. De er veldig flinke der. De har virkelig hjulpet meg å komme tilbake igjen. Jeg trener aktivt og det et fint område å gå tur i. Det eneste jeg ikke er så glad for er kaffen. De har bare koffeinfri kaffe. Men da tar jeg meg bare en tur i butikken og kjøper min egen kaffe.

TIL BEHANDLING: Toralv Maurstad går fortsatt til behandling på Skogli helse- og rehabiliteringssenter på Lillehammer, hvor han var i lang tid etter at han fikk slag i 2016. Foto: Geir Olsen

Toralv Maurstad har i noen mannsaldre dominert norsk scenekunst som skuespiller, regissør og teatersjef. Fortsatt ser det ikke ut som det er noe som stopper han fra å entre scenen. Etter at han kom seg på beina igjen etter at han fikk slag og etter lange og tøffe treningsøkter, har han vært på turne med stykket «Tordis + Alfred = Toralv» flere steder rundt om i Norge.

– Jeg er god nok til å ha det moro, sier Maurstad.

På Det norske teater har han spilt sin egen «Peer Gynt» i en forestilling som VGs anmelder ga terningkast fem etter premieren i september i fjor.

– Er det Maurstad som spiller Peer, eller er det Peers tanker som har tatt bolig i Maurstad? Uansett fremstår «de begge» i denne forestillingen med en gripende tyngde og erfaring, skrev vår anmelder.

les også Toralv Maurstad (91) rørt til tårer på scenen

Selv da han falt på isen i vinter og brakk benet var han ikke et øyeblikk i tvil om at «the show must go on». Sykemelding ville han ikke høre snakk om da legen tilbød han det.

– Jeg sa at jeg ikke trodde det var nødvendig. Så nå løser vi det ved at jeg sitter i rullestol på scenen, fortalte han til VG.

Lørdag stepper han inn sammen med gode kolleger inn på Gålå etter at det opprinnelige at «Morgenstemning»-konserten måtte avlyses etter at Nils Bech fikk hjernerystelse.

– Toralv slutter aldri å imponere. Han har en enorm kapasitet. Jeg har kjent ham hele min yrkeskarriere – og den begynner å bli ganske lang den også. Vi har ledd og grått sammen og gått gjennom mye. At han stiller opp her nå opplever jeg som en vennetjeneste i en krisesituasjon for oss, sier kunstnerisk leder for Peer Gynt, Ellen Horn til VG.

Etter at han er ferdig på Gålå fortsetter Toralv Maurstad reisen til farsgården i Nordfjord.

– Det er der jeg har rota mi, sier han.

GODT HUMØR: – Jeg er god nok til å ha det moro, sier Toralv Maurstad som mener at hemmeligheten ligger i et aktivt liv Foto: Jørn Pettersen

Publisert: 04.08.19 kl. 16:24