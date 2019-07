GIR «FAEN»: Blogger Jørgine Vasstrand, kjent som «Funkygine» forteller at hun får reaksjoner på bikinibilder og at hun blir beskyldt for å bidra til kroppspress. Foto: Anniken Aronsen, VG

«Funkygine» om kroppspress-kritikken: – Noen mener jeg er for brun, og har for mange muskler

Jørgine Vasstrands (30) feriebilder vekker oppsikt. – Jeg har fått kommentarer på at jeg bidrar til kroppspress, og at jeg burde vært mer fornuftig, sier hun.

Nå nettopp







– Jeg har delt bilder fra ferien min, og da har det naturligvis blitt en del bikinibilder. Jeg har fått kommentarer på at jeg bidrar til kroppspress, og at jeg burde vært mer fornuftig. Noen mener jeg er for brun, og har for mange muskler, sier blogger Jørgine Vasstrand, kjent som «Funkygine».

Nylig delte hun et blogginnlegg der hun forteller at enkelte mener hun bidrar til kroppspress. Der tar hun til orde for at også hun skal få lov til å dele bilder fra ferien sin.

«Jeg er også en del av mangfoldet», skriver hun.

les også «Funkygine» får sin egen TV-serie

GIR «FAEN»: – Det er ikke lenge siden jeg veide 90 kilo, og kroppen min bærer preg av svangerskapet med sønnen min. Men, det er ingen grunn til å ikke nyte sommeren av den grunn, sier Vasstrand. Foto: Privat

– Jeg har strekkmerker og løs hud

Hun forteller at de fleste deler av hverdagen sin på sosiale medier, og at det bør være rom for alle.

– Vi er alle på forskjellige stadier, og alle har forskjellige «idealkropper» som vi synes er fine. Vi kjemper alle med det samme, sier hun.

På Instagram har hun delt bilder hvor hun sitter ute i solen med sønnen Milano (1). Hun smiler bredt, og skriver blant annet:

«Nå føler jeg at jeg har verktøykassen i orden for å stoppe negative tankespiraler når jeg kjenner at de kommer. Hovedverktøyet heter «gi faen», og den anbefaler jeg alle å bruke».

Les også: «Funkygine» anker skjeggkre-dom

NYTER SOMMEREN: Jørgine Vasstrand i solen med sønnen Milano. Foto: Privat

– Jeg har strekkmerker og løs hud. Det er ikke lenge siden jeg veide 90 kilo, og kroppen min bærer preg av svangerskapet med sønnen min. Men, det er ingen grunn til å ikke nyte sommeren av den grunn, sier Vasstrand til VG, og forteller at hun jobber mye med å ikke sammenligne seg selv med andre.

På bloggen skriver hun: «Jeg beundrer ingen på grunn av hvordan de ser ut. Jeg elsker ingen på grunn av hvordan de ser ut. Jeg har ikke skaffet meg venner basert på hvordan de ser ut. Ingen gjør meg glad på grunn av hvordan de ser ut, og jeg gjør ingen glad på grunn av hvordan jeg ser ut».

VGTV produserte inntil nylig serien «Vegard x Funkygine», med Vasstrand og VGTV-profil Vegard Harm.

Publisert: 13.07.19 kl. 20:56