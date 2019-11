SAMBOERNE: R. Kellys samboere Azriel Clary (t.v) og Joycelyn Savage på veg til Kellys rettsak i New York i august. Foto: Shannon Stapleton / X90052

R. Kellys eks-kjæreste: Skal har blitt kvalt til bevisstløshet

En av R. Kellys tidligere samboere som tidligere har støttet den overgrepstiltalte artisten, fremmer nå grove anklager om mishandling.

Nå nettopp

Savage (24) skal ha blitt kvalt til bevisstløshet av Kelly etter å ha brukt feil kallenavn på RnB-artisten. På Patreon utbroderer Savage om Kellys dominerende tendenser. Artisten skal ha krevd å bli tiltalt som «daddy» eller «master», og det var visstnok bruken av kjælenavnet «babe» som utløste hendelsen, skriver Chicago Sun Times.

Modellen anklager også Kelly for å, ved to anledninger, ha tvunget henne til å ta abort.

– Jeg innså at dette monsteret hadde gjort meg gravid. Jeg endte til slutt med å bli tvunget til å ta abort hjemme hos han, skriver Savage på Patreon.

På det sosiale mediet forklarer hun at bakgrunnen for hjemmeaborten var Kellys frykt for pressedekning av graviditeten.

Dette er første gang Savage deler historier om mishandling. Hun har til nå stått ved eks-kjærestens side under den pågående rettsaken.

les også R. Kelly nekter straffskyld i sak om menneskehandel

Besøk av mindreårige

Kelly står for tiden i rettsak mot 18 føderale anklager, med besittelse av barnepornografi, kidnapping og slavearbeid blant de mest alvorlige.

Savage forteller i Patreon-innlegget om besøk fra jenter hun mener var mindreårige.

– Jeg fikk ikke snakke med noen av dem før det var min tur. Jeg måtte vente i rommet mitt til Rob (Kelly) var klar for meg, eller til assistenten hans kom og hentet meg, forteller hun.

les også R. Kellys «krisemanager» trakk seg brått

– Åpenbar åger

Kellys advokat, Steve Greenberg svarte på anklagene mot sin klient i en Twitter-serie - som senere ble slettet:

– Det er synd at Jocelyn nå vil tjene penger på å utnytte sitt lange, kjærlige forhold med Robert. Det er åpenbart at ingen ville betalt for det om hun fortalte sannheten, så hun har, uheldigvis, valgt å gjenfortelle historiene og løgnene som fortalt av andre for egen personlig fortjeneste, skrev advokaten på Twitter.

Han påstår at Savage ikke mente noe var galt før hun gikk tom for penger.

– Vi kjenner til faktaene, og det var ikke før hun gikk tom for penger at hun fant ut at noe var galt. Forhåpentligvis vil folk se dette som den åpenbare ågeren det er, legger Greenberg til.

Kelly har selv ikke svart på anklagene utover advokatens slettede Twitter-meldinger.

Publisert: 25.11.19 kl. 11:38

Mer om