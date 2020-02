ROPER UT: Kristin Gjelsvik mener at TV 2 har et etisk og moralsk ansvar i forhold til ukritisk publisering av plastiske operasjoner. Her er Vixen Awards i forrige uke. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Kristin Gjelsvik langer ut mot TV 2: – Under enhver kritikk

Den profilerte bloggeren Kristin Gjelsvik mener TV 2 bør gå seg i selv etter å ha eksponert TV-seerne for Sophie Elise Isachsens «rumpeløft». – Vi står inne for måten vi har presentert dette på, svarer TV 2.

Under fredagens «Vixen Awards», influenser-bransjens egen prisutdeling, vant influenser Kristin Gjelsvik (33) prisen for årets sterke mening. Den prisen fikk hun for å ha laget en videoblogg der hun uttalte at influenser Sophie Elise Isachsen (25) er «Norges farligste forbilde», som følge av hennes mediedekning av plastiske operasjoner og inngrep.

Fra scenen benyttet Gjelsvik anledningen til å fyre løs mot bloggkollegaen, som satt i salen.

På sin egen blogg går Gjelsvik nå også ut mot TV 2, som i programmet «Sophie Elises verden» velger å være med bloggeren inn på operasjonsstua når hun skal gjøre et «rumpeløft», noe som senere også ble vist på skjermen.

«Vi må kunne være konkrete i kritikken! Når den blir for generell ser vi også at kritikken får null effekt, og ved enkelte grove tilfeller, skal man kunne adressere eksemplene. Som når TV 2 dokumenterer en rumpeoperasjon i beste sendetid. Dette er kritikk rettet mot både kanalen, teamet bak, og influenseren som velger å ta med seg et kamerateam inn på operasjonssalen», skriver 33-åringen, som henviser til «Debatten» på NRK i fjor.

«Grunnen til at jeg blir ekstra hissig i denne runden, er fordi vi ble lovet endring under Debatten på NRK i fjor. ’Jeg er 100% enig i at man ikke skal dokumentere en reise med plastisk kirurgi’ sa Sophie Elise under Debatten i fjor. 10 måneder senere dokumenteres som nevnt en rumpeoperasjon i beste sendetid på TV. Dette finner jeg meg rett og slett ikke i, og dette må vi kunne slå hardt ned på».

Til VG legger ikke Kristin Gjelsvik skjul på at hun mener at TV 2 har et etisk og moralsk ansvar i forhold til ukritisk publisering av plastiske operasjoner.

– Ja, de lever av klikk og seertall, men på bekostning av hva? Jeg mener at det å dokumentere plastisk kirurgi eller rumpeløft på denne måten, er under enhver kritikk, og kan være ekstremt skadelig for spesielt unge som blir eksponert for det, sier hun.

TV 2 forsvarer seg.

– Vi står inne for måten vi har presentert dette på. For ordens skyld har vi ikke sendt en rumpeløftoperasjon på TV 2, men at Sophie Elise gjennomfører en korrigerende operasjon og tar ut implantater som har ødelagt henne. Vi viser også frem hvor farlig og smertefullt plastisk kirurgi er. Det er det motsatte av glamorisering av plastisk kirurgi, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 til VG

VANSKELIG OG VIKTIG: – Dette er en vanskelig og viktig tematikk, og vi ønsker debatten velkommen. I dette tilfellet har vi tatt bevisste redaksjonelle valg for hvilken kontekst den korrigerende operasjonen er presentert i, og hva som fremkommer av informasjon i episoden, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 Foto: Eivind Senneset

– Hvilke vurderinger gjorde TV 2 rundt det å vise dette på den måten dere gjorde?

– Kroppspress er et stort samfunnsproblem, og vi er vår rolle bevisst. Vi eksponeres for kroppspress på så mange ulike flater gjennom en dag, men hos TV 2 er den korrigerende operasjonen omtalt i en redaksjonell kontekst, i motsetning til andre flater. I episoden har vi også en lege som sier at operasjonen hun gjennomførte i utgangspunktet er ekstremt farlig, og vi mener vi får frem at dette ikke er noe for unge mennesker å trakte etter, sier Haldorsen.

Komiker og forfatter Sofie Frøysaa mener TV 2 reklamerer og legitimerer en kynisk praksis som utvilsomt profitterer på det ekstreme kroppspresset. Hva tenker dere om det?

– Unge mennesker eksponeres stort for en slags glanset fasade av influenceres liv hver dag, på ulike plattformer hvor de selv er redaktører for innholdet. Enhver kan kjenne på misunnelse for det livet de tilsynelatende lever. I våre serier ønsker vi å vise frem en annen side, hverdagen deres, bak fasaden. Det gjør vi i Bloggerne, i FunkyFam, i Sophie Elises verden, og er vi bevisst på når vi følger de ulike profilene, svarer Haldorsen

Kristin Gjelsvik trekker nok en gang frem Sophie Elises besøk i NRKs «Debatten» i mars 2019, da hun la seg helt flat for kritikken.

MØTTES TIL DEBATT: Gjelsvik og Isachsen møttes i «Debatten» i 2019: – Da var hun hundre prosent enig i at man ikke skal reklamere for plastisk kirurgi. Da gjør det meg sint, irritert og oppgitt når det viser seg at man i ettertid ikke tar det på alvor, Gjelsvik i dag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Da var hun hundre prosent enig i at man ikke skal reklamere for plastisk kirurgi. Da gjør det meg sint, irritert og oppgitt når det viser seg at man i ettertid ikke tar det på alvor. Jeg etterlyser en holdningsendring, både hos influensere, bloggprofiler og ikke minst hos plastisk kirurgi-industrien selv, mener Gjelsvik, som understreker at dette ikke er en blogg-krangel i seg selv, men kritikk rettet mot en hel bransje.

– Jeg legger meg helt flat. Jeg synes det er fælt å tenke på, og etter åtte år i bransjen tar jeg selvkritikk på dette. Det er helt grusomt for meg å høre at folk har blitt oppmerksom på slike komplekser etter innleggene mine, sa Isachsen på TV den gang.

Debatten har rast etter fredagens Gjelsviks knallharde tale under «Vixen Awards», men 33-åringen anslår at 70 prosent av tilbakemeldingene direkte til henne har vært positive eller støttende. Hun innrømmer likevel at de siste dagene har vært noe spesielle.

– Det har mildt sagt vært ganske heftig, men det må man forvente når man skriker høyt. Jeg visste at det kom til å komme reaksjoner. Noen kritiserer tidspunktet jeg gjorde det på, men jeg ser helt ærlig ikke hvilken anledning som skulle vært mer egnet. Av enkelte blir jeg kalt en idiot og en mobber, men det preller bare av meg. Det mest interessante er å oppleve bloggkolleger som viste meg støtte på fredag, men som i ettertid vender meg ryggen og endrer oppfatning eller gir sin støtte i begge leirer, sier hun til VG.

Bloggdiskusjonen rundt plastiske operasjoner er tema også i NRKs «Debatten» mandag kveld. Dit kommer blant annet Kristin Gjelsvik, Isabel Raad, Jan Olav Isachsen (far og manager til Sophie Elise), Kathrine Haldorsen (TV 2) og Astrid Valen Utvik (juryleder Vixen Awards).

Publisert: 04.02.20 kl. 18:10 Oppdatert: 04.02.20 kl. 18:26

