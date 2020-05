I FJOR: Prinsesse Ingrid Alexandra, prinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus, kronprins Haakon, dronning Sonja og kong Harald på slottsbalkongen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Slottsplassen stengt for publikum på 17. mai

En markering på Slottsplassen vil være utilgjengelig for publikum, men Slottet er tause om kongefamiliens planer for nasjonaldagen.

For mange er feiringen av 17. mai nærmest synonymt med å se kongefamilien stå på slottsbalkongen foran et folkehav med festkledde nordmenn. Slik vil det ikke bli i år, og med det brytes en lang tradisjon.

Slottet ønsker ikke å opplyse om kongefamiliens planer for nasjonaldagen. VG erfarer at dette er for å unngå store samlinger av mennesker.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe ønsker ikke å kommentere saken.

I en pressemelding opplyser Slottet at Garden og ulike kor skal fremføre nasjonalsangen i en nasjonal markering 17. mai. Det hele vil finne sted på Slottsplassen rundt klokken 13.00, men det som skjer, vil ikke være åpent for publikum. Det hele vil deretter sendes live på TV, også på VGTV.

Bent Høie opplyser på regjeringens pressekonferanse onsdag at arrangementet på Slottsplassen er unntatt fra regelen om over 50 samlet på et sted, men at Slottsplassen vil være stengt for publikum.

Allerede for flere uker siden ble det klart at 17. mai ikke kan gjennomføres på tradisjonelt vis.

Barnetogene, slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres. Det samme gjelder større feiringer på grendehus og skoler.

– Vær i ditt nærområde, der du bor, lød rådet fra Raja.

I fjor var prinsesse Märtha Louises kjæreste, Durek Verrett, blant gjestene under nasjonaldagsfeiringen på Slottet. I år er paret atskilt som følge av corona.

