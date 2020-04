SKILLES: Kristin Cavallari under Oscarutdelingen i Los Angeles i februar. Foto: Jordan Strauss / Invision

«The Hills»-stjerne skilles

Kristin Cavallari, mellom annet kjent fra TV-serien The Hills, skilles fra ektemannen Jay Cutler etter ti års ekteskap.

Cavallari melder skilsmissen på Instagram.

– Vi har ingenting annet enn kjærlighet og respekt for hverandre, og vi er dypt takknemlige for årene vi har delt, minnene vi har skapt og barna som vi er så stolte av, skriver hun under et bilde av de to.

Sammen har de tre barn: Camden, Jaxon og Saylor.

– Dette er en situasjon hvor to personer har vokst fra hverandre, skriver hun videre, og ber om at folk respekterer ønske om privatliv i den vanskelige situasjonen for familien.

TV-personlighet

33-åringen vart først kjent i 2004 gjennom ungdomsserien Laguna Beach: The Real Orange County. Senere, i 2009, var hun også med i spin-off serien The Hills.

Siden 2018 hatt sin egen reality-serie med navn Very Cavallari. I serien følger man hverdagslivet og TV-stjernen sin karriere som smykkedesigner. Serien foregår i Nashville i Tennessee, hvor familien bor.

VGTV møtte stjernen i New York under moteuka i 2010. Se video under:

