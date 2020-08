KJÆRESTER: Emil Wille Gramstad (20) og Jenny Nysæther Hagen (23) ble sammen etter at de var med i «Paradise Hotel» i vår. Nå skal de teste kjærligheten på TV-skjermen. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Disse er med i sjokk-realityen «Singletown»: – Vil bevise at vi ikke bare er et realitypar

Realitykonseptet «Singletown» erstatter «Ex on the Beach» i høst, og ti personer er klare til å sjekke inn.

Programmet begynte innspillingen i juli i Oslo. Både deltagerne og programlederne Pierre og Daniel Louis måtte coronatestes før innspillingen.

I programmet sjekker fem kjærestepar inn i to leiligheter. Parene splittes og deltagerne lever som single. Kjærestene utfordres med andre single, og partnerne får se hvor trofast den andre er.

Sammen med en sommerversjon av «Ex and the City» erstatter serien sesong fire av «Ex on the Beach», som er satt på vent på grunn av coronapandemien.

Fra «Paradise Hotel» til nytt konsept

Første kjærestepar ut er ikke ukjente for norske reality-seere. Emil Wille Gramstad (20) og Jenny Nysæther Hagen (23) ble sammen etter at de møtte hverandre i vårens sesong av «Paradise Hotel». De ønsker å bevise at forholdet er ekte.

Slik var det da de sjekke inn på «Paradise Hotel»:

– Vi vil bevise at vi ikke bare er et realitypar, sier Gramstad.

Paret har vært sammen i et halvt år, og har ikke opplevd å være fra hverandre.

– Siden vi ble kjent, har vi alltid vært med hverandre. Først var vi inne på Paradise, og så i lockdown da vi kom hjem fra innspillingen, sier Gramstad.

– Vi vil teste om vi holder det vi lover. Jeg er ganske sjalu, så jeg kommer nok til å ha noen raserianfall, sier Hagen.

KYSS: Mari Nygaard (27) og Stian Himberg (34) skal teste om de skal leve sammen ut livet. De får lov til å kysse andre i tre minutter Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Mari Nygaard (27) og Stian Himberg (34)

Slå sammen en hestejente og en matros, og du får dette paret fra Sandefjord og Stokke. De møtte hverandre på fest, og nå vil de se om festen sammen fortsetter.

– Vi har lyst til å finne ut hvor vi står i dag, og teste tilliten til hverandre, sier Nygaard.

Himberg vil se om dette er et forhold som skal vare livet ut. For å gjøre det har han laget noen regler.

– Jeg har sagt at kyssing og sånn med andre er greit, men ikke lenger enn tre minutter, sier han.

– Jeg har lovet å ikke ha sex på TV. Bestemor ville også at jeg ikke skulle gå i bikini eller undertøy, men det vet jeg ikke om jeg kan love, sier Nygaard.

Hun har et hemmelig kort for å holde på en partner.

– Det er som de sier: «red on the head, fire in the bed», sier hun.

DATER: Mathias Luther (23) og Michelle Flygel (22) fra Tromsø har vært i et «av og på»-forhold det siste året. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Mathias Luther (23) og Michelle Flygel (22)

– Vi har alltid funnet tilbake til hverandre, sier Flygel.

Hun har forlatt Tromsø sammen med Luther for å teste singellivet i Oslo. Paret har vært av og på i ett år.

– Vi er veldig glade i hverandre, men nå kan vi se om vi burde gå for hverandre eller være single, sier Luther.

Kompis med flere fra «Paradise»

På Instagram har Luther postet bilder med flere kjente «Paradise Hotel»-fjes.

– Jeg har fått en del mange gode venner i det miljøet. Mario Riera er blitt en god kompis, sier han.

– Har du fått noen gode råd?

– De har sagt litt om hvordan det er å være på TV. Rådet jeg har fått er å være meg selv og ha troen på det jeg vil, sier Luther

– Noen andre som har gitt råd?

– Bestemor sa «ikke gjør noe jeg ikke ville gjort» der inne, men det er det ikke sikkert jeg kan love, sier Luther.

DRØMMEN: Emir Pllana (24) og Charlotte Arnesen (26) har begge drømt om å være med på en TV-serie. Nå får de muligheten. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Emir Pllana (24) og Charlotte Arnesen (26)

Kjærsteparet fra Sarpsborg har vært sammen i et og et halvt år. Nå vil de teste forholdet.

– Vi har ikke vært sammen så lenge, men vi stoler på hverandre, sier Emir Pllana.

Både han og kjæresten har lenge ønsket å komme på TV. Nå fikk de muligheten til å gjøre det sammen, i hvert fall helt til de blir splittet.

– Jeg skal vise Norge at det er en person her som heter «Emir», og at jeg er riktig person til å være på TV, sier Pllana.

– Det blir tungt at vi splittes, men vi stoler på hverandre, sier Arnesen.

FØRTE: Celine Walløe (19) og Edvin Pettersen (22) har vært kjærester en stund. Celine er den første kjæresten til Edvin. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Celine Walløe (19) og Edvin Pettersen (22)

– Celine er den første kjæresten min. Om hun gjør noe dumt, tilgir jeg henne, sier Pettersen.

De har vært sammen i et og et halvt år.

– Familien min er veldig redde for at forholdet skal ryke, men jeg har sagt at jeg skal være trofast mot Edvin, sier Walløe.

Begge synes det blir skummelt å være borte fra hverandre uten noen form for kontakt, men de gjør alt for å styrke forholdet.

– Jeg er veldig sånn «jeg har kjæreste» når jeg er på byen, og gutter kommer mot meg, sier Walløe.

– Et kyss på munn med vilje er utroskap for meg, sier Pettersen.

MENTORER: Reality-brødrene Pierre og Daniel Louis skal være mentorer og programledere i «Singletown». Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr

Louis-brødrene vil fungere som programledere og mentorer for deltagerne. De har begge erfaring fra reality.

«Singletown» har premiere på Dplay til høsten.

