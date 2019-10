LITE FORNØYD: Forfatter Dag Solstad mener en skjønnlitterær forfatter ikke lenger har noen grunn til å vente seg forståelse fra Klassekampens kulturredaksjon. Foto: Frode Hansen

Dag Solstad ut mot Klassekampen: Kyss meg i ræva!

Forfatteren slår tilbake mot Klassekampen som i forrige uke slo stort opp at det er «500 feil i Solstads roman».

På oppdrag fra Klassekampen gikk to korrekturlesere gjennom Dag Solstads siste roman «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen». I en artikkel 23. oktober skrev Klassekampen at Solstad roman inneholder til sammen rundt 500 feil, etter å hyret inn to korrekturlesere til å gjennom den 112 sider lange boken.

I en rettelse publisert 25. oktober påpeker Klassekampen at det vil være mer riktig å kalle korrekturlesernes funn for «merknader», ikke «feil». I et tilsvar til forlagssjef Ingeri Engelstads sterke kritikk av avisen, svarer Klassekampen at ordet «feil» i beste fall misvisende og beklager at det i deres saker kan ha sett ut som forfatteren har 500 feil i sin siste bok.

– Et veloverveid angrep

«Er det, for en gangs skyld, etter alt dette, tillatt meg å utbryte: kyss meg i ræva!» skriver Solstad rett frem i dagens innlegg i avisen. Nå gadd han ikke lenger vente på beklagelsen han så for seg.

En av korrekturleserne sier i den opprinnelige artikkelen at den kunstneriske friheten gjør at grammatikken kan brytes, men at det her er vanskelig å se at det ligger noen «plan» bak kommafeilene.

Forlagssjef Engelstad i Forlaget Oktober svarer i den opprinnelige artikkelen at Dag Solstads språk må behandles med «høy grad av musikalitet, gehør og kjennskap til hans særegne stil».

I dag kaller Solstad artikkelen for «et veloverveid og arbeidsmessig påkostet angrep» på boken hans i meningsinnlegget «Et oppgjør» i Klassekampen.

Han kaller ideen om å sette korrekturlesere på hans siste roman som et «irrelevant og simpelt angrep på kunstens frihet», og mener avisen burde unngått å publisere saken i det hele tatt. Han hevder en skjønnlitterær forfatter ikke har noen grunn til å vente seg noen forståelse fra Klassekampens kulturredaksjon.

Ansvarlig redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal, vil svare på kritikken fra Solstad i fredagens Klassekampen, skriver avisen under Solstads innlegg.

