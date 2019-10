DANS: Trine Haltvik og Glenn Jørgen Sandaker danser quickstep til «A Spoonful of Sugar» fra «Mary Poppins» Foto: Espen Solli / TV 2

Trine Haltvik sendt hjem fra «Skal vi danse»: – Det er litt trist

NYDALEN (VG) Syv deltagere stod igjen under lørdagens runde, men det var til slutt den tidligere håndballprofilen som måtte danse sin siste dans.



Etter hvert som ukene har gått, har flere av deltagerne lagt danseskoene på hyllen. Lørdag kjempet åtte av deltagerne om plassen videre til den syvende runden av danseprogrammet - som betyr at de snart er halvveis inn i konkurransen.

Det var Christian Strand og Trine Haltvik som måtte møte til danseduell lørdag kveld. Men Haltvik hadde ikke kontroll på seernes stemmer denne gangen, og måtte dermed forlate konkurransen.

– Jeg har virkelig kost meg. Det er litt trist, men det var rettferdig. Christian og Marianne syns jeg er så utrolig mye bedre enn det jeg er, sier Trine Haltvik til VG.

– Hva er planen videre?

– Nedtrapping av trening! Men ellers ta det med ro, svarer hun.

To fikk toppscore

Under den sjette runden av danseprogrammet skal åtte deltagere bli om til syv. Flere av deltagerne har levert opp til dommernes forventninger på Nydalen lørdag kveld.

Med sin paso doble, var svømmeprofil Aleksander Hetland (36) førstemann til å nå helt til topps med 40 poeng. Like etter tok «youtuber» Victor Sotberg (28) opp konkurransen med en quickstep, som også fikk toppscore av dommerne.

– Dette var prima, sa dommer Trine Dehli Cleve.

Rett bak Hetland og Sotberg, fikk Emilie Nereng 39 poeng for sin tango. På parketten hadde bloggeren delvis med seg dansepartneren Santino Mirenna, som for to uker siden skadet seg på direkten.

– Det var deilig å være tilbake, sier Mirenna.

Klinte til på parketten

Forrige lørdag ble en tårevåt kveld, da flere av deltagerne hyllet kjærligheten på parketten. Både Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30) og Christian Strand (39) tok med seg partnerne sine med på parketten da de danset til et øyeblikk som forandret alt.

Sotberg var imidlertid den som overrasket seerne mest da han tok med seg en mannlig dansepartner på parketten – og klinte til på parketten.

Fra før av er både Per Sandberg (59), Bahareh Letnes (29), Adrian Sellevoll (21) og Jan Tore Kjær (50) ute av dansen.

Her er hva kjendisene danset i lørdagens «Skal vi danse»:

Trine Haltvik og Glenn Jørgen Sandaker danser quickstep til «A Spoonful of Sugar» fra «Mary Poppins»

Jørgine «Funkygine» Vasstrand og Jørgen Nilsen danser samba til «How Far I’ll Go» fra filmen «Vaiana»

Victor Sotberg og Rikke Lund danser quickstep til «I Just Can’t Wait to be King» fra «Løvenes Konge»

Sandra Borch og Bjørn Wettre Holthe danser slowfox til «Let it Go» fra «Frost»

Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya danser paso doble til «Dance of the Sugar Plum Fairy» fra «Nøtteknekkeren»

Isabel Raad og Benjamin Jayakoddy danser slowfox til «A Whole New World» fra «Aladdin»

Emilie «Voe» Nereng og Ivo Havranek danser tango til «What You’re Waiting For» inspirert av «Alice i eventyrland»

Christian Strand og Marianne Sandaker danser paso doble til «Dovregubbens hall» inspirert av «Askeladden»

Dette var årets «Skal vi danse»-deltagere:

